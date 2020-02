Roger Federer contro Rafa Nadal. Ancora una volta. No, questa volta non è una finale di un torneo del Grande Slam come avvenuto tante volte in questi anni. Non è nemmeno una sfida del circuito Atp, ma si tratta di una esibizione a fine benefico che si terrà a Città del Capo in Sudafrica venerdì 7 febbraio. Il match al via quando in Italia saranno le 19.30.

La gara consentirà di battere il primato di pubblico presente a una partita di tennis

Federer e Nadal scriveranno una nuova pagina della storia del Tennis.

Il loro "The Match in Africa" a fine benefico batterà il record di presenza di pubblico per una partita di tennis. Sono stati infatti oltre 48.000 i biglietti venduti in pochi minuti lo scorso settembre. Online i preziosi tagliandi sono stati presi d'assalto come se fosse la prevendita di un concerto. Il record precedente apparteneva già a Roger Federer che a Città del Messico ha giocato e battuto Alexander Zverev in tre set davanti a 42.517 persone. A Città del Capo, data l'impossibilità di soddisfare tutte le richieste di presenza, sono stati messi a disposizione altri 2670 biglietti che sono stati distribuiti alle persone tramite una lotteria.

All'esterno dello stadio sarà comunque collocato anche un maxischermo dal quale tutti potranno vedere la partita esibizione (che in Italia sarà trasmessa in diretta da Supertennis) di due dei più grandi tennisti di ogni epoca. Due giocatori che, insieme a Novak Djokovic, stanno scrivendo pagine incredibili della storia di questo sport.

Il legame speciale di Roger Federer con il Sudafrica

In Sudafrica è nata la mamma di Roger, Lynette, e quindi questo la dice lunga su quale possa essere il legame del venti volte campione slam con questa terra nella quale scenderà in campo per la prima volta nella sua vita per un evento in progettazione da moltissimo tempo.

Attraverso la Roger Federer Foundation, il campione svizzero è molto impegnato a dare vita a progetti per il Sudafrica e per il continente africano in generale. L'intero incasso dell'evento, giunto alla sesta edizione, verrà proprio devoluto alla Roger Federer Foundation per finanziare progetti scolastici in diverse zone dell'Africa.

"Giocare nel Paese natale di mia mamma - ha dichiarato Federer - contro il mio rivale più duro di questi anni sarà bellissimo, abbiamo in comune l'amore per il tennis e il desiderio di dare ai bambini un'educazione e una vita migliore".

"Io e Roger - analizza Nadal - abbiamo condiviso tanti momenti dentro e fuori dal campo. Andare con lui a Città del Capo e giocare per i bambini mi dà enorme entusiasmo, sarà la mia prima volta in quelle zone e avere Federer come guida sarà molto divertente".