L’icona del basket e dello sport Michael Jeffrey Jordan il 17 febbraio compie 57 anni. L’asso americano vanta un curriculum tra i più ricchi al mondo, fu sei volte campione NBA e una volta NCAA, inoltre ha vinto le Olimpiadi a Los Angeles nel 1984 e a Barcellona nel 1992 con gli Stati Uniti.

Nella carriera dell’iconica stella non mancano anche i successi individuali, infatti ha vinto ben 6 MVP (Most Valuable Player) durante le finals e 5 MVP nella regular season, oltre a 10 titoli come miglior marcatore e tantissimi altri traguardi e record personali.

Michael Jordan dopo il ritiro dall’NBA

Al termine della stagione 2002-2003, si ritirò per la terza e ultima volta dal mondo del Basket giocato.

Jordan detiene i record NBA per la media punti più alta nella storia della regular season (30,12 punti a partita) e nella storia dei playoffs (33,45 punti a partita). Michael Jordan è anche quinto come numero di punti segnati in carriera.

Nel 2004 MJ fondò il Michael Jordan Motorsports, un team impegnato nelle corse motociclistiche del campionato American Motorcyclist Association.

Oltre che per le sue qualità cestistiche, Michael Jordan ha guadagnato notorietà fuori dal campo per via delle sue apparizioni cinematografiche (su tutte quella in Space Jam) e per il brand Air Jordan, marchio fondato nel novembre del 1984.

Michael Jordan ha acquistato nel 2010 i diritti della squadra NBA dei Bobcats, diventandone così l'unico proprietario.

La morte dell'amico di Michael: Kobe Bryant

Il 2020 è stato finora un anno terribile per il mondo del basket in generale, con la morte di Kobe Bryant, venuto a mancare il 26 gennaio dopo un incidente in elicottero, in cui persero la vita anche altre 7 persone, oltre alla figlia di 13 anni di Kobe, Gianna Bryant.

Michael Jordan ha ricordato Kobe come un fratello minore, con il quale ha avuto una rivalità sportiva sin dal primo giorno, ma per il quale nutriva un profondo rispetto.

In particolare Jordan ha detto: “Non ci sono parole per descrivere il dolore che sento. Ho amato Kobe, per me era come un fratello più piccolo. Parlavamo spesso, e mi mancheranno molto queste conversazioni con lui. Amava tantissimo la competizione, uno dei più grandi che abbia mai giocato a basket e una grande forza creativa in campo”.

MJ icona nello sport e sul grande schermo con Space Jam

Michael Jordan ha guadagnato notorietà fuori dal campo anche per via delle sue apparizioni cinematografiche. Tra tutte quella più conosciuta avvenne in Space Jam.

Il film uscì nelle sale americane il 15 novembre del 1996: si tratta di un lungometraggio a tecnica mista, in cui si alternano personaggi reali in carne e ossa con le icone dell’animazione di casa Warner Bros, vale a dire i Looney Tunes di Bugs Bunny.

Nel film oltre a Michael Jordan troviamo Bill Murray, che interpreta sé stesso, oltre ad altre stelle del basket come Larry Birds e Charles Barkley.

Ci sarà anche un seguito di Space Jam che vedrà come protagonista Lebron James affiancare i personaggi dei Looney Tunes. Le riprese del film sono iniziate nell’estate del 2019 e Space Jam 2 uscirà ufficialmente il 16 luglio 2021.