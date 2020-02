Jannik Sinner e Stefano Travaglia saranno gli unici due giocatori italiani impegnati la prossima settimana nel torneo Atp di Marsiglia. Sinner al primo turno affronterà un qualificato per poi incrociare, in caso di vittoria, il numero 1 del tabellone Daniil Medvedev. Per Travaglia invece il compito non è assolutamente dei più semplici visto che dovrà affrontare la promessa del Tennis canadese Auger Aliassime che è giunto fino alle fasi finali del torneo di Rotterdam. Molto complicata questa partita per Travaglia contro un giocatore che sarà la testa di serie numero 7 a Marsiglia e che è in grande ascesa.

L'evento francese che appartiene alla categoria 250 si gioca sul sintetico indoor.

L'analisi del tabellone di Marsiglia

Impegnati a Marsiglia saranno praticamente tutti i giocatori che questa settimana hanno fatto la scelta di giocare a Rotterdam. A guidare il tabellone c'è il russo Daniil Medvedev che, dopo avere vissuto una seconda parte di 2019 sensazionale, in questo periodo non sembra al top della forma. Eliminato da Wawrinka agli Open d'Australia a Melbourne e nei giorni scorsi in Olanda da Pospisil.

Dopo il primo turno che non disputerà, gli arriverà, come detto il vincitore della sfida tra l'italiano Sinner e un qualificato. Dovesse farcela a superare il primo turno, sarebbe indubbiamente un ottimo banco di prova per la grande speranza del tennis italiano Sinner che, finora, non ha mai giocato contro un top 5 nella sua giovanissima carriera e questa quindi potrebbe essere un'importante prima volta.

La voglia di riscossa di Tsitsipas

Anche il greco Stefanos Tsitsipas non sta vivendo di certo la sua stagione migliore. Eliminazione precoce al terzo turno agli Australian Open per mano di Raonic e sconfitta pesante negli ottavi contro Bedene al 500 di Rotterdam. Tsitsipas, testa di serie numero 2, se la vedrà al secondo turno (bye al primo) contro il vincente della sfida tra Ymer e Gasquet. In tabellone c'è anche un campione slam, Marin Cilic, uno dei pochissimi che in questi anni è riuscito a conquistare un Major (Us Open 2014) strappandolo alla triade Djokovic-Federer-Nadal.

Cilic, non più al top, al primo turno giocherà contro Krajinovic in un match molto interessante: chi vince trova il numero 4 Shapovalov.

Dall'alto in basso il tabellone vede Khachanov, testa di serie numero 5, nel quarto "alto" dove c'è Medvedev. Secondo quarto con Goffin e Auger Aliassime ed è la zona, ovviamente, in cui c'è Travaglia. Nel terzo quarto le due teste di serie sono Paire e Shapovalov. Ultimo spicchio di tabellone con Hurkacz e Tsitsipas. Primo turno interessante quello tra Kukushkin e Herbert.