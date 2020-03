Chi è oggi il miglior pugile del mondo pound-for-pound, dunque indipendentemente dalla divisione di peso? Una domanda che circola spesso nel mondo della boxe ed alla quale, sovente, si dà la risposta in base ai gusti personali così come quando si deve scegliere il GOAT, Greatest of all times che per il pugilato è un'impresa quasi impossibile se consideriamo le molteplici categorie. Relativamente a Floyd Mayweather pochi dubbi: nella sua epoca è stato il migliore pound-for-pound ed è certamente tra i migliori di ogni epoca oltre ad essere stato tra i pochi a ritirarsi senza la macchia di una sconfitta.

Durante un evento pubblico che si è tenuto a Rotterdam, l'ex campione del mondo in cinque diverse divisioni di peso ha avuto un classico 'botta e risposta' con i suoi fan e tra le domande che gli sono state poste c'è stata anche quella di individuare il pugile che, a suo avviso, oggi può fregiarsi del virtuale titolo di 'the best pound-for-pound'. Il mitico 'Money', dopo aver lodato Gervonta Davis in maniera quasi scontata, considerato che il 25enne di Baltimora è un pugile della sua 'scuderia', si è espresso in favore di Terence Crawford.

'Se devo sceglierne uno, dico Crawford'

"In questo momento se devo scegliere il miglior pugile pound-for-pound ne dico due", ha detto inizialmente Floyd Mayweather rispondendo alla domanda. Ha dunque definito Davis "il pugile più emozionante in questo momento, ma se devo sceglierne uno, dico Terence Crawford". Il 32enne Crawford detiene la cintura di campione del mondo dei pesi welter versione WBO dal 2018 dopo la sua vittoria per TKO al nono round su Jeff Horn.

In passato è stato iridato dei pesi leggeri dal 2014 al 2015 e campione del mondo dei superleggeri dal 2015 al 2017, divisione in cui è stato campione indiscusso nel 2017. Ha un personale di 36 vittorie in altrettanti match da professionista di cui 27 prima del limite.

Per 'The ring' il numero 1 pound-for-pound è Canelo Alvarez

Quando si parla di miglior pugile pound-for-pound si tiene come punto di riferimento, solitamente, la classifica di 'The ring', la celebre 'bibbia della boxe'.

Secondo i ratings della storica rivista, in questo momento il numero 1 è Canelo Alvarez, seguito sul podio da Vasiliy Lomachenko mentre a terzo posto c'è Naoya Inoue. Crawford in questa classifica è 'solamente' al quarto posto.

Mayweather: i rumors sul suo interesse per il Newcastle

Tornando a Floyd Mayweather ed al di là dei suoi sempre autorevoli pareri pugilistici, in questi giorni il suo nome è stato accostato al calcio ed in particolar modo alla Premier League. Circola infatti voce per l'ex pugile possa rilevare la proprietà del Newcastle. L'indiscrezione è partita dal portale TMZ ed il diretto interessato non ha fatto nulla per smentirla: "Se la gente vuole che compri il Newcastle me lo faccia sapere", ha detto 'Money' in un altro Q&A (question-and-answer) con i suoi fan che si è tenuto proprio nella cittadina inglese.

In realtà la voce di un suo possibile interessamento al club circolava già nel 2018.