Torna come ogni mese il tradizionale appuntamento con i grandi eventi UFC, dove i migliori rappresentanti delle arti marziali miste nel mondo si sfidano in incontri ad alto tasso di spettacolarità.

Sabato 24 ottobre è finalmente il momento di Ufc 254, che ad Abu Dhabi metterà di fronte la stella Khabib Nurmagomedov e l'imprevedibile sfidante Justin Gaethje. In palio il titolo UFC dei pesi leggeri detenuto dall'atleta russo, il quale ritorna nell'ottagono a oltre un anno di distanza dal suo ultimo match.

Ufc: Khabib ancora imbattuto

Il 32enne Khabib Nurmagomedov arriva a questo incontro con un'aura di invincibilità che caratterizza i grandi campioni.

"The Eagle" ha guadagnato la stima degli addetti ai lavori e dei tanti appassionati con un ruolino di marcia incredibile per uno sport come le MMA, dove la sconfitta è sempre dietro l'angolo. Al momento Khabib vanta uno score di 28 vittorie in altrettanti match, con 10 successi per sottomissione e 8 per ko. Su tutte spicca la vittoria conquistata nel super match di UFC 229 contro la superstar Conor McGregor, battuto sonoramente a Las Vegas. Un successo netto che ha consacrato Nurmagomedov nell'olimpo delle arti marziali miste, nonostante il brutto epilogo del combattimento con tanto di rissa finale. Un gesto che è costato all'imbattuto fighter del Daghestan una lunga squalifica, con conseguente ritorno all'attività rimandato.

Nel suo ultimo match Khabib ha affrontato Dustin Poirier, battuto per sottomissione al terzo round, confermandosi campione dei pesi leggeri Ufc. Lo scorso aprile avrebbe dovuto affrontare quello che era il suo rivale più accreditato, ovvero Tony Ferguson in un match atteso da anni e più volte saltato.

Anche questa volta il destino ha fatto saltare l'incontro, con Khabib bloccato in Russia causa lockdown ed impossibilitato a presentarsi a Las Vegas per il match. Ed è qui che entra in gioco Gaethje, chiamato a misurarsi con Ferguson al posto del russo e con in palio il titolo ad interim.

Justin Gaethje: da sostituto dell'ultima ora alla sfida per il titolo Ufc

Il 31enne statunitense è "salito a bordo" di Ufc 249, evento che avrebbe dovuto ospitare Khabib vs Ferguson, il 6 aprile 2020. La sfida, inizialmente programmata per il 18 aprile, è stata poi spostata da Las Vegas a Jacksonville (Florida) e riprogrammata per il 9 maggio. Nonostante i pronostici sfavorevoli, "The Highlight" è riuscito nell'impresa di battere il fortissimo Ferguson, imponendogli un ko tecnico nel quinto ed ultimo round della sfida. La vittoria ha consentito a Gaethje di conquistare la cintura UFC ad interim dei leggeri e di guadagnarsi la sfida titolata con Khabib. Ancora una volta l'atteso match tra il russo e "El Cucuy" dovrà aspettare ma non è escluso che in futuro i due incrocino finalmente i propri destini nella gabbia.

Ora tocca però a Justin Gaethje, 21 vittorie e due sconfitte in carriera, tentare di buttare giù dal trono Nurmagomedov. La potenza dei pugni dello statunitense (18 vittorie per ko su 21 successi) può essere un'arma in più per lo sfidante, il quale però spesso è carente in difesa ed ha incassato due sconfitte per ko in incontri ad alto tasso di adrenalina. La grande capacità di Khabib di portare a terra l'avversario e dominarlo è un problema che fino ad ora nessuno è riuscito a risolvere.

Ufc, Khabib vs Gaethje: il programma e dove vederlo in diretta

Ufc 254: Khabib vs Gaethje si terrà al Flash Forum di Yas Island (Abu Dhabi) teatro di una serie di eventi UFC negli ultimi mesi. Nel corso della serata sono previsti diversi match, come da tradizione negli avvenimenti di una certa importanza.

La main card prevede infatti i seguenti incontri: Jacob Malkoun vs Phil Hawes (pesi medi), Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba (medio massimi), Alexander Volkov vs Max Harris (Massimi). Nella sfida che precede il main event torna invece nell'ottagono Robert Whittaker, ex campione dei pesi medi, impegnato nella difficile sfida con Jared Cannonier. L'intera main card sarà visibile in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn a partire dalle ore 20 di sabato 24 ottobre 2020.

Dazn è visibile previo abbonamento su pc, smartphone, tablet e smart TV.