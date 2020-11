Nelle ultime ore sono arrivate notizie importanti su tre piloti di Moto GP: dalla lunga squalifica di Iannone alla conferma che Dovizioso è senza contratto per la prossima stagione, passando per il possibile ritorno di Lorenzo.

Moto GP forse senza Dovi

Stagione travagliata quella del Dovi, sia in pista che fuori. Dopo l'addio al campionato di Marquez causa infortunio, sembrava poter essere il suo anno e invece no, tutt'altro. Si è partiti coi problemi alla moto per giungere alla rottura totale con Dall'Igna (Team Manager Ducati). Nei mesi si sono susseguite le voci che vedevano il Dovi associato a varie case motociclistiche (Honda, Yamaha, Aprila), come pilota o collaudatore.

Tutte voci messe a tacere dal diretto interessato sul proprio profilo Instagram.

Dovizioso conferma quindi di essere al momento senza contratto per la prossima stagione e potrebbe quindi non correre in MotoGP nel 2021. "Tornerò quindi in Moto GP se e quando troverò un progetto guidato da altrettanta passione e ambizione e all’'nterno di un’organizzazione che condivida obiettivi, valori e metodo di lavoro". Frase criptica che fa pensare a una frecciata all'Aprilia. La casa italiana è stata infatti quella più vicina al Dovi negli ultimi mesi, ipotesi, si dice, scartata dallo stesso pilota non convinto appieno dal progetto tecnico.

Iannone addio MotoGP?

Era attesa per oggi la sentenza del Tas sul ricorso di Andrea Iannone e i suoi legali dopo la squalifica per doping di 18 mesi, inflitta il 17 dicembre 2019.

La sentenza di appello si è rivelata ancora più amara: squalifica allungata fino a quattro anni, con l'impossibilità per il pilota tornare in pista sino ai 34 anni. Il pilota si è difeso scaricando le colpe su carne malesiana contenente drostanolone. Iannone ha deciso di commentare la vicenda con un post sul suo profilo Instagram, confermando di voler continuare la sua battaglia per tornare in Moto GP.

Lorenzo potrebbe tornare a correre in Moto GP

Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre in Moto Gp. Il cinque volte iridato ha ormai rotto definitivamente con Yamaha, casa per la quale è stato collaudatore nel 2020). Lo spagnolo si è ritirato nel 2019 dopo un triennio decisamente in controtendenza con la sua carriera, ma si sarebbe fatta avanti l'Aprilia.

Lorenzo stesso si era detto favorevole a un contratto come collaudatore in Aprilia al fianco di Iannone nel 2021, ma con il pilota italiano fuori dai giochi causa squalifica, lo spagnolo potrebbe prendere il suo posto in pista.