Anche il Team Jumbo Visma è arrivato al primo traguardo in vista della stagione 2021, quello del completamento dell’organico che conta 28 corridori. La squadra olandese ha confermato in gran parte il gruppo che quest’anno ha ottenuto grandi risultati, vincendo tra l’altro la Vuelta Espana, la Milano Sanremo e la Liegi, e dimostrando una compattezza e una qualità di altissimo livello. Il ciclomercato ha seguito essenzialmente una strategia di consolidamento del gruppo attuale e di valorizzazione dei giovani, con diversi nuovi talenti inseriti nell’organico.

Ciclismo, arriva la freccia Kooij

La Jumbo Visma 2021 conterà su sei nuovi corridori, con un’età media molto bassa.

I più esperti sono i 25enni Sam Oomen e Nathan Van Hooydonckx, due validi rinforzi, il primo più orientato alle corse a tappe e il secondo alle classiche. Molto interessante è anche l’innesto di Edoardo Affini, ottimo specialista delle cronometro che in questa squadra troverà una scuola di valore per crescere ulteriormente. Dal vivaio interno del Team Continental arriva invece Olav Kooij, un velocista di 19 anni che ha vinto a raffica nella scorsa stagione, imponendosi anche tra i professionisti nella Settimana Coppi e Bartali. Kooij è particolarmente atteso e per lui sono in molti a immaginare un futuro tra i grandi velocisti del gruppo.

Dalla Jumbo Continental è stato promosso anche Gijs Leemreize, mentre dalla SEG Racing Academy è stato ingaggiato David Dekker, il figlio dell’ex campione Erik, che ha mostrato ottime doti di sprinter nelle categorie giovanili.

De Plus alla Ineos

Il mercato in uscita ha segnato poche operazioni in casa Jumbo Visma. L’addio più importante è quello di Laurens De Plus, passato ai grandi rivali della Ineos. Non ci saranno più neanche Amund Grondahl Jansen, finito alla Mitchelton, Bert Jan Lindeman, ingaggiato dalla Qhubeka Assos, e Taco Van der Horn che ha trovato posto nella piccola Beat Cycling club.

Infine Tom Leezer ha annunciato il suo addio al Ciclismo al termine di questo 2020.

Con questi cambiamenti marginali e le conferme di tutti i big, la Jumbo Visma conterà sostanzialmente sul gruppo che quest’anno ha ottenuto 23 vittorie. Primoz Roglic sarà il punto di riferimento e probabilmente andrà a caccia di rivincite nel Tour de France che quest’anno ha visto svanire all’ultima tappa.

Il corridore sloveno è atteso però tra i grandi protagonisti per tutta la stagione tra corse a tappe e classiche, mentre più da definire è il ruolo che potrà avere Tom Dumoulin, il numero due per i grandi giri che quest’anno si è sacrificato in una posizione d’appoggio. Per i grandi giri la Jumbo Visma potrà schierare una vera corazzata, quella stessa che è riuscita a togliere il comando delle operazioni alla Ineos all’ultimo Tour, con gregari di lusso come Tony Martin, Robert Gesink, Sepp Kuss e George Bennett, oltre a Wout van Aert che sarà il numero uno per buona parte delle classiche.

Per le volate tornerà in gruppo a maggio Dylan Groenewegen, reduce dalla squalifica per l’incidente avvenuto al Giro di Polonia, ma la Jumbo conterà anche su una possibile immediata esplosione di Kooij.

L'ultima novità del team è il cambio di biciclette: dal 2021 Roglic e compagni non pedaleranno più sulle Bianchi ma sulle Cervelo. Ecco i 28 corridori della Jumbo Visma 2021: