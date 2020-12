L'appello di Romain Grosjean sembra essere stato esaudito. Il pilota francese della Haas ha chiesto di poter girare un'ultima volta con una monoposto di Formula 1. Lui, che è rimasto coinvolto in un terribile incidente in Bahrain e non ha potuto prendere parte al secondo appuntamento sul tracciato del Sakhir, sarà costretto a rimanere a casa anche per l'ultima gara del mondiale di Formula 1 domenica ad Abu Dhabi. Purtroppo quella del Bahrain potrebbe essere l'ultima sua apparizione in Formula 1, dato che per il 2021 nessuna scuderia gli ha ancora offerto un sedile. L'appello del francese è quello di non voler concludere la sua carriera con un incidente che gli ha segnato profondamente la sua vita.

L'incidente di Grosjean in Bahrain

Lo scorso 29 novembre sul tracciato del Sakhir, in Bahrain, Romain Grosjean è rimasto coinvolto, dopo appena due curve, in un terribile incidente. Sul primo breve rettilineo il francese ha provato a passare Kvyat, pilota dell'AlphaTauri. Nel tentativo di cambiare direzione, ha urtato la ruota anteriore destra del suo avversario andando in testacoda. Grosjean ha perso il controllo della vettura, che è finita contro le barriere protettive, spezzandosi in due e prendendo fuoco. È rimasto per 28 secondi tra le fiamme, dalle quali ne è uscito vivo. Nella fuga dal fuoco e dal fumo è stato aiutato dai medici, accorsi subito sul luogo dell'incidente. I commissari sono riusciti a domare le fiamme. Il pilota, scosso ma vivo, è stato portato al centro medico dove gli sono state diagnosticate delle ustioni alle mani e alle caviglie.

Per ulteriori accertamenti è stato trasportato all'ospedale militare dove, alcuni giorni dopo, ne è uscito sano e salvo. La sua fortuna è stata l'Halo, la capsula di protezione, che ha svolto egregiamente il suo dovere, ovvero quello di salvare la vita del pilota nell'abitacolo.

La risposta della Mercedes: 'Ci piacerebbe realizzare questo suo desiderio'

Di fronte all'appello di Grosjean l'unica squadra che finora si è fatta avanti è stata la Mercedes. Il team principal Toto Wolff ha acconsentito di far girare un'ultima volta il pilota della Haas su una macchina di Formula 1."Se ci sarà consentito, e nessuno dei team con i quali ha corso vorrà dargli questa opportunità, ci piacerebbe realizzare questo suo desiderio".

Se la Haas o la Renault, team con i quali Grosjean ha corso, non esaudiranno la richiesta del loro ex pilota, la Mercedes sarà pronta ad offrirgli il volante della macchina del 2019 durante i test di gennaio. Una chiusura di carriera più che dignitosa per un pilota girare con la macchina che negli ultimi anni domina il panorama della Formula Uno e che, quest'anno, ha conquistato l'ennesimo titolo costruttori.