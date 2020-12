In Colombia un ciclista ha pensato bene di esultare per la vittoria nella gara prima di tagliare il traguardo. Ma ha vissuto una brutta avventura visto che è caduto proprio sulla linea del traguardo. Il vantaggio che aveva accumulato sui propri rivali gli ha consentito di vincere comunque la gara.

Colombia, il ciclista Munoz esulta troppo presto e cade sul traguardo

Sicuramente è stato molto peculiare l'arrivo di una gara ciclistica. Nella seconda tappa del Clasico Rcn 2020, manifestazione che si è tenuta in Colombia, Edison Munoz, corridore professionista di 25 anni è caduto sulla linea del traguardo.

Ma la caduta è stata davvero peculiare visto che il ciclista, poco prima di tagliare il traguardo, in fuga solitaria ha iniziato a festeggiare. Il corridore ha alzato le braccia e ha iniziato a esultate per la vittoria. Ma la figuraccia era dietro l'angolo visto che il suo gesto di alzare le braccia gli ha fatto perdere l'equilibrio. Munoz è caduto dalla sua bicicletta, non ha riportato gravi conseguenze e al di là delle prese in giro scherzose degli avversari ha vinto la gara visto che ha comunque tagliato il traguardo prima che arrivassero gli altri ciclisti che erano al suo inseguimento. A giustificazione per la caduta da segnalare il fatto che gli organizzatori avevano predisposto la linea del traguardo proprio nelle vicinanze di un tratto nel quale solitamente c'è un dissuasore di velocità e quindi l'asfalto non era al top.

¿Como puede diseñarse tan mal una llegada poniendo pegado a la línea de meta un salto elevado? 😳



La caída de Edison Muñoz 🇪🇨 no es su culpa.



Espero que el colombiano esté bien y mañana pueda salir en la 3° etapa del #ClasicoRCN pic.twitter.com/faPJjHaYGM — Diego Vos ~ Ciclismo (@diegovos_) November 30, 2020

La caduta recente di Ulissi, ultimo episodio curioso avvenuto a un ciclista

Prima della caduta in Colombia di qualche giorno fa, l'ultima caduta curiosa ed eccellente di un ciclista era stata quella dell'italiano Diego Ulissi.

Stavano effettuando un allenamento insieme tre ciclisti italiani, Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali e Diego Ulissi. In una loro sessione, i tre ciclisti che sono anche molto amici fuori dalle corse hanno avuto una disavventura scherzosa. Ulissi è caduto ed è finito fuori strada finendo in una piccola scarpata. Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico.

Pozzovivo accortosi di quanto avvenuto è subito andato ad aiutare Ulissi a risollevarsi. La scena invece non ha visto protagonista Vincenzo Nibali che ha fatto il filmato che poi è stato pubblicato su Instagram. Il video - che ha ricevuto tantissime visualizzazioni - mostra Pozzovivo che tende la mano a Ulissi nell'intento di aiutarlo a rialzarsi dopo la caduta. In sottofondo poi si sentono le risate di Nibali mentre filma l'intera vicenda.

Per fortuna si tratta di due cadute che non hanno avuto gravi conseguenze e sulle quali si può anche fare un sorriso, purtroppo il Ciclismo ha visto e vissuto pagine molto dolorose con cadute che sono terminate anche in maniera tragica.