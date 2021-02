La McLaren è il primo team di Formula 1 ad aver mostrato la monoposto che correrà per il Mondiale 2021. Con un evento trasmesso online dalla sede ufficiale di Woking, il team inglese ha infatti presentato ufficialmente la vettura che sarà guidata dall'inglese Lando Norris e dall'australiano Daniel Ricciardo, alla sua prima stagione in McLaren.

Tante le novità, a cominciare dal ritorno della partnership tecnica con Mercedes per la fornitura della power unit, con la quale il team inglese punta a consolidare, e possibilmente migliorare, il terzo posto nel campionato Costruttori ottenuto l'anno scorso.

Una McLaren diversa per accogliere il motore Mercedes

Ed è proprio la rinnovata partnership con il costruttore tedesco ad aver rappresentato la sfida più importante nella progettazione della nuova monoposto color papaya. La McLaren è l'unico team, quest'anno, ad aver avuto il permesso dalla FIA per modificare in modo netto il telaio senza spendere gettoni di sviluppo e ottenendo deroghe regolamenti. Una misura necessaria per accogliere al meglio la nuova power unit, essendo la sola scuderia ad aver cambiato il fornitore per il motore. Tutte le altre vetture hanno dovuto rispettare il congelamento dei regolamenti tecnici deciso l'anno scorso dopo i cambiamenti imposti dalla pandemia globale di Coronavirus.

La differenza più interessante si nota soprattutto nella parte posteriore, dove la monoposto del team di Woking ha rivoluzionato il telaio rendendolo più snello, con un fondo più stretto rispetto alla vettura precedente. Anche le pance sono state affinate, con un'apertura minore e un'aerodinamica pulita che mira a ridurre la resistenza all'avanzamento.

La presa d'aria per il motore riprende lo stile della Mercedes, con una bocca più ovaleggiante, mentre il cofano motore presenta un profilo meno invadente verso l'ala posteriore, per cercare più carico aerodinamico.

Nel complesso, la McLaren ha adattato l'aerodinamica della vettura per far funzionare al meglio il pacchetto fornito dalla Mercedes, ma allo stesso tempo ha scelto la strada della personalizzazione di alcuni elementi come trasmissione e sospensione posteriore, diversamente da altri team clienti che hanno acquistato il pacchetto completo dal costruttore tedesco.

Ambizioni forti per la nuova McLaren

La McLaren si presenta quindi con tante novità, tecniche e di squadra, ma anche con un rinnovato spirito competitivo e ambizioni alte per questa nuova stagione.

Le parole di Zak Brown, Ceo della McLaren, non lasciano spazi a dubbi: "Quest'anno abbiamo una line-up di piloti eccezionale. Dopo un 2020 impegnativo ma gratificante, abbiamo fatto click sul pulsante reset per continuare il nostro percorso verso le prime posizioni della griglia. Sono orgoglioso del team e dei progressi che abbiamo ottenuto finora. C'è ancora molto da fare, ma c'è un grande spirito nella squadra e stiamo diventando avversari sempre più forti man mano che andiamo avanti".

Andreas Siedl, Team Principal della McLaren ha invece elogiato la collaborazione con i tecnici della Mercedes e il lavoro dell'intero team durante la pausa invernale: "Tutti noi siamo pronti e determinati ad affrontare un'altra intensa stagione di Formula 1.

L'intero team ha lavorato sodo durante la breve pausa invernale, insieme ai colleghi della Mercedes-AMG, per darci una vettura forte quest'anno. Sono sicuro che Lando e Daniel faranno del loro meglio per rappresentare il team in pista. Insieme, formano una delle line-up più forti presenti nel nostro sport".

Sugli obiettivi di fine anno nessuno si è sbilanciato in modo evidente, ma la McLaren punta di sicuro a confermare il terzo posto nel campionato Costruttori, con la speranza di tornare presto a vincere delle gare. Un obiettivo che il team di Woking spera di raggiungere già quest'anno con la rinnovata partnership con la Mercedes, per chiudere un digiuno che dura da quasi 10 anni (l'ultimo gran premio vinto è stato quello del Brasile 2012).

Piloti affamati di successo

Anche la nuova coppia di piloti in casa McLaren affronta la stagione in partenza a marzo con tanta voglia di stupire e di dare battaglia in pista agli avversari. Norris è alla sua terza stagione in Formula 1 al volante di una McLaren ed è pronto a dimostrare la sua crescita: "Ogni volta che entro in vettura, mi sento un po' più fiducioso e con un pizzico in più di esperienza sulle spalle, che mi aiuta a costruire buone performance anno dopo anno. Ho lavorato sodo durante la pausa per dare il meglio fin dalle prime battute durante i test pre-stagionali, e non vedo l'ora di tornare al volante della monoposto".

Ricciardo porta con sé un bagaglio di esperienze di tutto rispetto e sa che potrà dare un forte contributo alla crescita del team verso il ritorno al successo: "Sono entusiasta di essere un pilota McLaren e non vedo l'ora di scendere in pista.

Voglio aiutare il team a mantenere questa fase positiva. Mi sento più che mai motivato a dare tutto quello che ho per il team. Penso che la mia determinazione a raggiungere grandi risultati è solo cresciuta col passare degli anni e non vedo l'ora di usarla nel prossimo capitolo della mia carriera".

Ricciardo, nell'incontro con la stampa dopo la presentazione della vettura, ha confermato di aver stipulato un contratto di tre anni con la McLaren, ritenendo che si tratti del periodo giusto per tornare a vincere insieme.