In un periodo in cui tante corse di Ciclismo sono state cancellate per l’emergenza sanitaria, quelle che invece riescono a sopravvivere vedono crescere a dismisura il livello tecnico della propria starting list. Con poche gare rimaste in calendario, le squadre del World Tour e i grandi campioni si stanno infatti concentrando anche su appuntamenti solitamente ritenuti di secondaria importanza, come il Tour des Alpes Maritimes e du Var che scatta domani in Francia.

Si tratta di una corsa in tre tappe, che, grazie anche alle poche alternative rimaste, è stata presa d’assalto da tanti big. Al via si presenteranno infatti ben 11 squadre del World Tour e molte delle migliori Professional, con tanti campioni, tra cui il vincitore della passata edizione Nairo Quintana e l'ultima maglia rosa Tao Geoghegan Hart.

Tre tappe impegnative

Il percorso del Tour des Alpes Maritimes et du Var si preannuncia molto interessante, con tappe miste caratterizzate da pochi tratti pianeggianti. Ecco la presentazione tappa per tappa, con gli orari in cui la corsa sarà trasmessa in tv e streaming. La diretta sarà visibile in Italia solo per le frazioni di sabato e domenica.

Venerdì 19 febbraio, 1° tappa Biot – Gourdon 186 km. Frazione con una seconda parte in circuito caratterizzata dalla salita di Col de Gourdon, molto lunga ma con una pendenza media decisamente pedalabile, al 4%. La cima della salita segna anche l’arrivo della tappa.

Sabato 20 febbraio, 2° tappa Fayence – Fayence 168 km. Percorso mosso con il Col de Mons a metà corsa e l’arrivo su una rampa di un chilometro al 10% di pendenza media.

In tv su Eurosport 2 dalle 14.15, in streaming su Eurosport Player dalle 14.

Domenica 21 febbraio, 3° tappa Blausasc – Blausasc 136 km. Percorso breve ma molto impegnativo, segnato da tre Gpm di 1° categoria, Col du Saint Roch, Col de Braus e Col de la Madone de Gorbio. L’ultima salita è di 11 km al 6,8%. In tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player dalle 14.30.

Quintana è il campione in carica

L’elenco dei campioni al via del Tour des Alpes Maritimes et du Var è lungo e variegato. Mancano i velocisti, che non hanno chance sul percorso proposto, ma tra corridori da grandi giri e specialisti delle classiche il livello è eccelso. Il campione in carica è Nairo Quintana, che un anno fa volava in questo periodo e stavolta è invece al debutto e con qualche incognita sul suo stato di forma.

Lo scalatore colombiano è comunque uno dei favoriti al successo finale, anche se il percorso, impegnativo ma senza arrivi in salita davvero selettivi, lascia molto aperto il pronostico.

La Ineos si presenta con uno squadrone comprendente Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Rohan Dennis, Pavel Sivakov e l’astro nascente Thomas Pidcock, al debutto assoluto con la sua nuova squadra. Il team britannico potrebbe essere il faro della corsa, con la Astana di Fuglsang, la Trek di Ciccone e Mollema e la Israel di Dan Martin e Woods a completare il quadro delle formazioni più attrezzate in ottica classifica generale. Da seguire ci saranno anche Fabio Aru, che al debutto in Provence non ha convinto pienamente, e Thibaut Pinot, che è dato in forma ancora non proprio smagliante dopo i problemi fisici della scorsa stagione.

Tra i campioni da classiche spicca la presenza di Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, la super coppia della AG2R Citroen.