Manca ormai sempre meno ad uno degli eventi sportivi più famosi e attesi in tutto il mondo, ovvero il Super Bowl. Domenica 7 febbraio 2021 andrà infatti in scena l'annuale edizione della finalissima NFL, la 55esima partita ad assegnare il prezioso "Vince Lombardi Trophy". Ad affrontarsi per la vittoria del campionato saranno i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Buccaneers. Il match si terrà al "Raymond James Stadium" di Tampa, in Florida. I Buccaneers entrano così nella storia della NFL come la prima squadra a giocare il Super Bowl nel proprio stadio.

Super Bowl 2021: Tom Brady ed i Buccaneers all'assalto dei campioni in carica

L'edizione numero 55 del Super Bowl mette di fronte coloro che sono considerati i quarterback più importanti della intera NFL. Tom Brady, in forza ai Buccaneers dopo una intera carriera nei New England Patriots, si presenta per la decima volta all'appuntamento più importante della stagione. In passato ha già vinto sei edizioni del Super Bowl, fatto che lo rende il giocatore di football americano più vincente di sempre. Giunto ormai a 43 anni, Brady ha guidato la sua nuova squadra alla finalissima, dove dovrà affrontare quello che potrebbe essere in futuro il suo erede, Patrick Mahomes.

Il quarterback di Kansas City si presenta nella tana del rivale con la voglia di replicare il successo ottenuto lo scorso anno, in cui ha guidato il suo team alla conquista del Super Bowl.

Kansas City si presenta all'appuntamento da favorita, dopo aver battuto nei playoff i Cleveland Browns e i Buffalo Bills. La stagione regolare ha visto invece i Chiefs vincere ben 14 partite su 16, ottenendo il miglior record della lega. Più difficile il cammino dei Buccaneers, che hanno beneficiato indubbiamente dell'arrivo a sorpresa di Tom Brady, capaci di vincere 11 partite su 16 nella regular season e poi imporsi in 3 match dei playoff giocati lontano da casa.

L'appuntamento più importante si giocherà invece nel proprio stadio e Brady cercherà di entrare ancora di più nella leggenda conquistando il settimo titolo.

Non solo football: al Super Bowl tiene banco l'Halftime Show

Come ormai da tradizione, il Super Bowl non è solo una "partita" di football americano che assegna la vittoria del campionato NFL, ma un vero e proprio evento mediatico.

Oltre al risultato del match ad attirare la luce dei riflettori è l'Halftime Show, ovvero lo spettacolo musicale tra primo e secondo tempo. Nel corso degli anni grandi nomi della musica hanno prestato la loro arte nello show, come ad esempio Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, U2, Beyoncè, Katy Perry, Madonna, Lady Gaga e tantissimi altri. Lo scorso anno fu invece il duo esplosivo formato da Jennifer Lopez e Shakira ad infiammare la serata. Ad avere l'onore di esibirsi davanti a centinaia di milioni di spettatori in diretta mondiale sarà quest'anno il canadese The Weeknd, autore di hit mondiali come "Blinding Lights" o "Save Your Tears". A cantare l'inno nazionale prima del match saranno invece Jazmine Sullivan ed Eric Church.

Dove vedere in diretta tv il Super Bowl LV

Il Super Bowl 2021 sarà trasmesso negli States ad opera della CBS, che distribuirà nel mondo i diritti televisivi dell'evento. In Italia sarà possibile vedere l'evento in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle 00:15 della notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021. Oltre alla tv di stato la sfida tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma DAZN, detentrice dei diritti NFL in Italia, a partire dalle 23:55 di domenica 7 febbraio, con un ampio pre-partita e tanti approfondimenti sul match e sull'evento.