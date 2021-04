Nella serata Nba del 26 aprile (quando in Italia erano le prime ore di martedì 27) si sono disputate diverse avvincenti partite.

Al Garden di New York i Suns vincono sui Knicks. Torna Ben Simmons e Philadelphia vince contro Oklahoma City. Partita al cardiopalma a Washington, dove si impone San Antonio dopo un over-time. Cadono a Sacramento i Mavericks, vittoria all'ultimo di Minnesota su Utah.

Partita equilibrata al Madison Square Garden, ma la spuntano i Suns

Phoenix Suns 118 – New York Knicks 110

I Suns al Madison Square Garden riescono a portare a casa la vittoria.

Match davvero intenso tra due ottime squadre. Impressionante Devin Booker che segna 33 punti con il 53% dal campo. 20 anche per CP3 che segna due canestri importantissimi a pochi minuti dalla fine. Per New York, prestazione comunque ottima. 22 punti uscendo dalla panchina per D-Rose con anche 6 assist e 6 rimbalzi, 18 con 6 rimbalzi invece per Julius Randle. (MVP della serata Devin Booker).

Dallas Mavericks 106 – Sacramento Kings 113

Non bastano i 24 punti con 8 assist e 7 rimbalzi per Luka Doncic e i 19 sia per Tim Hardawat Jr. e Trey Burke a Dallas per vincere contro una solida Sacramento. Migliore per i Kings è il centro Richaun Holmes con 24 punti e 6 rimbalzi. Buonissima anche la doppia doppia da 14 e 10 assist per il secondo candidato per il premio ROTY, Tyrese Haliburton.

(MVP della serata Richaun Holmes).

Memphis Griezzlies 96 – Denver Nuggets 120

Ancora una volta un Michael Porter Jr. da urlo per Denver che stra vince contro Memphis grazie appunto alla ottima prestazione di Mpj che mette a segno 31 punti con 7 rimbalzi. Superba anche la prova del candidato MVP n°1, Nikola Jokic, che ne mette 24 con 15 rimbalzi.

Per Memphis spicca su tutti il solito Ja Morant che conclude il match con 27 punti con 6 rimbalzi e 6 assist. (MVP della serata Michael Porter Jr.)

Los Angeles Clippers 103 - New Orleans Pelicans 120

Poco apporto offensivo per Los Angeles che torna a casa con una sconfitta sul campo dei Pelicans. 17 punti per il rookie Terance Mann e 16 con 11 rimbalzi, uscendo dalla panchina, per “Boogie” Cousins che ha firmato fino a fine stagione con i Clippers.

Domina Zion con 23 punti, seguono poi Lonzo Ball con 18 punti, 9 rimbalzi e 7 assist e 18 anche per Bledsoe. (MVP della serata Zion Williamson)

Chicago Bulls 110 – Miami Heat 102

Nella vittoria contro Miami, doppia doppia sia per Vucevic, 24 punti e 11 rimbalzi e Daniel Theis con 23 punti e 12 rimbalzi. Per i Miami spiccano su tutti i 33 punti con 8 rimbalzi e 5 assist per Jimmy Butler e i 23 con 6 rimbalzi per Bam Adebayo. (MVP della serata Nikola Vucevic)

Cleveland Cavaliers 96 – Toronto Raptors 112

Terza sconfitta per i Cleveland in trasferta, nonostante la buona gara da 20 punti e i 6 rimbalzi del rookie Isaac Okoro e i 15 di Jarret Allen. Torna alla vittoria Toronto, dopo la sconfitta con i Knicks, grazie ai 25 e 5 rimbalzi di Pascal Siakam e 20 con 5 rimbalzi per OG Anunoby.

(MVP della serata Pascal Siakam)

Atlanta Hawks 86 – Detroit Pistons 100

Ottima partita ancora di Bogdan Bogdanovic con 17 punti, 5 assist e 7 rimbalzi e doppia doppia da 12 punti e 15 rimbalzi per Clint Capela ma non basta per Atlanta che perde in trasferta contro Detrot che ringrazia per i 18 punti Jerami Grant e i 18 di Frank Jackson dalla panchina. MVP della serata Jerami Grant).

Torna Ben Simmons e Philadelphia torna a vincere

Oklahoma City Thunder 90 – Philadelphia 76ers 121

Dopo quattro sconfitte, tornano alla vittoria i 76ers grazie ai 21 punti e 5 rimbalzi di Joel Embiid e al ritorno di Ben Simmons che segna 12 punti. Il migliore per Oklahoma è Ty Jerome che, uscendo dalla panchina, segna 22 punti.

Riflessioni in casa Thunder perchè la peritia contro Philadelphia, sono 14 sconfitte consecutive e nelle ultime 18 solo una vittoria contro Toronto. (MVP della serata Joel Embiid)

Orlando Magic 103 - Los Angeles Lakers 114

31 minuti per Anthony Davis che segna 18 punti con 3 rimbalzi che insieme ai 21 con 10 assist per Schroder portano a casa la vittoria che mancava da 3 partite. Per Orlando ottima la partita di Okeke che segna 18 punti contro AD e di Gary Harris che ne mette 17. (MVP della serata Dennis Schroder)

San Antonio Spurs 146 – Washngton Wizards 143

Lunga partita che si conclude al primo over-time con la vittoria degli Spurs in rimonta, trascinati da un Demar DeRozan da 37 punti e 10 assist e dai 25 con 17 rimbalzi di Dejounte Murray.

Non basta la prestazione mostruosa di Bradley Beal che segna 45 punti oltre alla tripla doppia di Westbrook da 22 punti, 14 assist e 13 rimbalzi. Si interrompe così la striscia di 8 vittorie consecutive per i Wizards. (MVP della serata Demar DeRozan).

Utah Jazz Minnesota 104 - Timberwolves 105

Bellissima partita quella al Target Center decisa da una follia difensiva di Utah che sul possesso del sorpasso per Minnesota si perde totalmente D'Angelo Russel che appoggia al canestro i due punti che permettono la vittoria dei Wolves. Il play ex Nets mette a referto 27 punti e 12 assist, ottima gara anche di Karl-Anthony Towns con 21 punti e 11 rimbalzi. Top scorer per Utah, Mike Conley con 26 punti, 9 assist e 7 rimbalzi.

Jazz che ora si guardano alle spalle, perché Phoenix è vicinissima. (MVP della serata D'Angelo Russel).