Sono state 10 le partite Nba andate in scena nella serata del 1° maggio (ovvero nella notte italiana di domenica 2).

Vincono gli Hornets che ritrovano Lamelo Ball. Super anche il fratello Lonzo che porta i suoi Pelicans alla vittoria (contro Minnesota). Male i Clippers, che perdono contro Denver di Jokic e compagni, cadono anche Houston e OKC.

Torna Lamelo e Charlotte batte Detroit

Detroit Pistons 94 - Charlotte Hornets 107

Dopo 40 giorni dall'infortunio, torna Lamelo Ball sfiora la tripla-doppia finendo la gara con 11 punti, 8 assist e 7 rimbalzi.

Il migliore per Charlotte pero è Terry Rozier che segna 29 punti con 7 rimbalzi. Ottima anche la prestazione di Miles Bridges da 27 e 7 rimbalzi. Rimangono all'ultima posizione ancora i Detroit Pistons non riescono ad imporsi allo Spectrum Center. Altra partita da 20+ punti per Frank Jackson che, uscendo dalla panchina, ne mette 25 con 7 assist. 22, 5 assist e 7 rimbalzi invece per Saddiq Bey. (MVP della serata Terry Rozier)

Washington Wizards 124 - Dallas Mavericks 125

Un tiro allo scadere di Bradley Beal non riesce a portare quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva per Washington. Tripla-doppia mancata per un solo assist per Westbrook che conclude la gara con 42 punti, 9 assist e 10 rimbalzi e 29 punti invece per Bradley Beal.

Tripla-doppia da 31 punti, 20 assist (career-hight) e 12 rimbalzi che viene messa a referto da Luka “Magic” e 22 punti con 5 rimbalzi per Finney-Smith che portano la terza vittoria consecutiva per Dallas, superando così i Lakers in classifica. (MVP della serata Luka Doncic)

Golden State Warriors 113 – Houston Rockets 87

Perdono in casa i Rockets dopo la grande vittoria contro Milwaukee e i 50 punti di Kevin Porter. Il n° 3 è comunque il migliore anche nella sconfitta contro gli Warriors, segnando 16 punti con 6 assist.

16 e 9 rimbalzi invece, uscendo dalla panchina, per Kenyon Martin Jr, figlio di Kenyon Martin. Vittoria importante in chiave play-in per gli Warrior trascinati dal solito Steph Curry, che mette a referto 30 punti con 5 assist e 6 rimbalzi e anche dai 20 di Andrew Wiggins. (MVP della serata Steph Curry)

Miami Heat 124 – Cleveland Cavaliers 107

Heat che concludono la partita con il quintetto titolare in doppia cifra dove spicca su tutti Kendrick Nunn che segna 22 punti.

Ottimo apporto anche di Max Strus che entra dalla panchina. 4^ vittoria consecutiva per Miami che si trova ora saldamente al 7° posto. 25 i punti sia per Sexton con anche 8 assist sia per Kevin Love con anche 6 rimbalzi. 6^ sconfitta per i Cavs. (MVP della serata Kendrick Nunn).

Non c'è partita ad Oklahoma, i Pacers abbattono i Thunder

Indiana Pacers 152 – Oklahoma City Thunder 95

Record di punti per gli Indiana Pacers che spazzano via i giovani di OKC. Pazzesca tripla-doppia per Domantas Sabonis da 26 punti, 14 assist e 19 rimbalzi che porta alla vittoria i Pacers grazie anche ai 31 di McDermott e i 25 con 6 assist di LeVert. Pochi i 16 con 7 rimbalzi per Moses Brown e i 13 di Mychajijuk e Tony Bradley dalla panchina per i Thunder.

Vittoria che porta un po' di ossigeno dopo le due sconfitte, rispettivamente contro Portland e Brooklyn. (MVP della serata Domantas Sabonis).

Memphis Griezzlies 111 – Orlando Magic 112

Buzzer Beater di Cole Anthony che consegna la vittoria ad Orlando contro Memphis. Il rookie scelto alla 15 nello scorso draft dai Magic firma un career-hight da 26 punti con 6 assist e 8 rimbalzi. Ottima la prova anche dell'ex Lakers, Mo Wagner che ne mette 24 con 5 rimbalzi. Sfortunata Memphis che perde all' Amway Center nonostante i 23 di Dillon Brooks e i 22 con 7 assist di Ja Morant. (MVP della serata Cole Anthony).

New Orleans Pelicans 140 – Minnesota Timberwolves 136

La gara si conclude al primo over-time.

Grandissima partita da 37,8 assist e 9 rimbalzi per la scelta n° 1 al draft del 2019, Zion Williamson. 33 (career-hight), 8 assist, 11 rimbalzi e 9 triple per Lonzo Ball che, nella serata del ritorno in campo del fratello, splende al Target Center. Dopo 4 vittorie arriva la sconfitta per Minnesota che comunque gioca un ottimo match che vede come top scorer Anthony Edwards con 29 punti, 6 assist e 9 rimbalzi. Doppia doppia invece per Karl Anthony-Towns da 28 e 14 rimbalzi. (MVP della serata Lonzo Ball).

Chicago Bulls 97 – Atlanta Hawks 108

Dopo tre sconfitte consecutive tornano a vincere gli Atlanta Hawks trasportati dai 33 punti e 7 assist di Trae Young e dai 20 con 11 rimbalzi per Clint Capela.

Chicago, priva ancora di Zach LaVine deve fare a meno anche di Vucevic. 19 punti per il rookie Patrick Williams e 20 con 9 assist e 7 rimbalzi per Thaddeus Young. Atlanta ora che si trova al 5° posto a East deve continuare a fare risultati perché Boston è li a una vittoria in meno. (MVP della serata Trae Young).

Toronto Raptors 102 – Utah Jazz 106

Vittoria difficile in casa per Utah contro gli ottimi Raptors. Super partita di Bogdanovic da 34 punti e di Gobert che sigla una doppia doppia da 13 punti e 16 rimbalzi. Arriva la 3^ sconfitta per i Raptors che giocano bene ma non riescono a portare a casa la vittoria. Grande partita del playmaker Van Vleet che segna 30 punti con 7 assist e 6 rimbalzi.

17 anche per Anunoby e per Khem Birch con anche 10 assist. (MVP della serata Bojan Bogdanovic).

Denver Nuggets 110 – Los Angeles Clippers 104

Quinta vittoria per Denver che arriva grazie al duo Jokic-Michael Porter Jr. Per il serbo 30 punti, 7 assist e 14 rimbalzi e per la scelta n° 14 del draft del 2018, 25 punti, 5 assist e 7 rimbalzi. Per i Clippers si rivede Kawhi che conclude la partita con 16 punti, 6 assist e 5 rimbalzi ma ancora acciaccato dall'infortunio. 20 per Paul George con 7 rimbalzi e 18 con 5 assist e 5 rimbalzi per Rondo, uscendo dalla panchina. (MVP della gara Nikola Jokic).