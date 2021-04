Si scontrano due volte nel giro di pochi giorni Lakers-Mavs e 76ers-Bucks cercando stavolta di poter ribaltare il risultato. Chiamata a vincere New Orleans contro San Antonio. Knicks che contro Toronto possono allungare in classifica trovandosi ora al 4° posto ad East.

Stesso risultato di venerdì 23 aprile, i Bucks travolgono i Sixers

Philadelphia 76ers 94 – Milwaukee Bucks 132

Rematch che si conclude con lo stesso risultato. Senza Embiid (dolore alla spalla) e Ben Simmons, coach Doc Rivers utilizza un quintetto di “piccoli” con Mike Scott al centro dell'area ma i Sixers fanno molta fatica e vengono strapazzati da Giannis e compagni.

Il greco mette a referto 24 punti, 7 assist e 14 rimbalzi raggiungendo quota 12mila punti in carriere (2° nella storia della franchigia) buona anche la gara di Bobby Portis che uscendo dalla panchina segna 17 punti con 8 rimbalzi. Il migliore in casa Philadelphia è Shake Milton che mette 15 punti da 6° uomo. Ora i Sixers devono stare attenti al possibile sorpasso dei Bucks che si trovano ora al 3° posto nella Eastern Conference. (MVP della serata Giannis Antetokounmpo)

Los Angeles Lakers 93 – Dallas Mavericks 108

Dopo la partita andata in scena venerdì, si riaffrontano Lakers e i Mavericks all'American Airlines Center con lo stesso risultato. Partita, anche in questo caso, molto equilibrata che vede all'inizio del 4° quarto le squadre in parità a quota 79.

17 i punti segnati da Anthony Davis che dopo i 4 della scorsa gara, bene Ben McLemore: 20 punti con il 60% da tre e doppia doppia da 16 e 10 assist per Schroder. Manca Porzingis per problemi alla caviglia, ma a lui si sostituisce Dwight Powell con 25 punti e 9 rimbalzi accompagnato dal solito Doncic con 18 punti, 13 assist e 8 rimbalzi.

Attimi di preoccupazione in casa giallo-viola dopo uno scontro a rimbalzo tra lo sloveno ed AD che si tocca il polpaccio.

Houston Rockets 116 – Denver Nuggets 129

Buona risposta, dopo la sconfitta contro i Warriors, di Denver che ha vita facile contro Houston. Impressionate al tiro Michael Porter Jr. che segna 39 punti con 6 rimbalzi e doppia doppia per Jokic con 24 e 12 assist.

46Esima sconfitta per i Rockets che giocano questa partita senza nessun big in campo. 25 punti per D.J. Wilson con 8 rimbalzi e doppia doppia da 25 e 11 assist per l'ex Miami, Kelly Olynyk. (MVP della serata Michael Porter Jr.)

Sempre più ROTY, Edwards porta Minnesota alla vittoria contro gli Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 101 – Utah Jazz 96

Il trittico DeAngelo Russel, Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, da 20+ punti a testa, porta alla vittoria Minnesota contro la capolista della Western Conference. Per i Jazz 30 punti per Bojan Bogdanović e 18 con 7 assist per Mike Conley. Ora la squadra di Utah deve guardarsi le spalle perché Clippers e Suns sono in forma e potrebbero spodestarla dal 1° posto.

(MVP della serata Anthony Edwards)

Chicago Bulls 101 – Miami Heat 106

All'AmericanAirlines Arena vanno in scena Miami contro i Bulls. Del quintetto iniziale 4/5 vanno sopra i 20 punti e portano così la vittoria a coach Spoelstra. Per Chicago bene Coby White con 31 punti, 5 assist e 5 rimbalzi e il solito Vucevic con 26 punti, 14 rimbalzi e 6 assist. A fatica passa quindi la squadra della Florida che si avvicina a Boston che si trova al 6° posto a East. (MVP della serata Duncan Robinson)

San Antonio Spurs 110 – New Orleans Pelicans 108

Altra vittoria per San Antonio che batte i Pelicans in trasferta. 22 punti e 5 rimbalzi per Derrick White e 32 con 8 assist e 7 rimbalzi per DeRozan che segna i canestri per il sorpasso a 3 minuti dalla fine della gara, dopo un ottima prestazione dei ragazzi di coach Van Gundy.

Doppia doppia per un devastante Zion Williamson con 33 punti e 14 rimbalzi e 24 punti per Lonzo Ball e Brandon Ingram con anche 6 assist e 6 rimbalzi. (MVP della serata Demar DeRozan)

Detroit Pistons 109 – Indiana Pacers 115

Bella partita quella ad Indianapolis tra Indiana e Detroit. I Pistons, nonostante l'ottima circolazione di palla, i 25 punti e 5 rimbalzi di Jerami Grant e la doppia doppia da 17 e 21 rimbalzi per Mason Plumlee, non riescono ad ottenere la vittoria contro il talento di Indiana che la porta a casa grazie ai 26 punti e i 8 rimbalzi di Malcom Brogdon e i 25 punti con 7 rimbalzi dell'ex Nets, Levert. (MVP della serata Caris Levert)

Toronto Raptors 103 – New York Knicks 120

Nona vittoria consecutiva per New York che si conferma anche con Toronto al Madison Square Garden.

Doppia doppia per Randle, da 31 punti e 10 rimbalzi e Rj Barret da 25 e 12 rimbalzi. 19 e 7 assist uscendo dalla panchina per D-Rose. Per i Raptors 27 punti sia per Fred VanVleet, con 11 assist e Og Anunoby. Allunga New York che si trova ancora al 4° posto grazie anche al grande lavoro di coach Thibodeau. (MVP della serata Julius Randle)