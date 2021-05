Al Forum di Assago, nella serata di ieri, 24 maggio 2021, l'Olimpia Milano Armani Exchange disputa una partita da incorniciare e si aggiudica gara 2 delle semifinali scudetto, battendo l'Umana Reyer Venezia per 99 a 65. Tutto questo in vista delle Final 4 di Eurolega.

I dati di gara 2 delle semifinali scudetto tra Olimpia Milano e Umana Venezia

La squadra di Ettore Messina lascia immediatamente intendere come stiano le cose, quando accelera alla metà del primo quarto, in uno spettacolo a due tra Delaney e Rodriguez che appongono il loro sigillo dialogando con la palla a spicchi, a ripetizione.

Successivamente, è la difesa dell' Olimpia che è capace di disporsi in campo, concedendo quasi nulla agli attaccanti dell'Umana Venezia. Per la compagine veneta, infatti, gli unici giocatori ad aver chiuso la partita in doppia cifra, sono stati Daye e Tonut. I lagunari sembrano poter tenere testa nei primi minuti sul 7 a 4 per Venezia, reduci da gara 1 persa agli ultimi secondi e dopo aver combattuto fino alla fine, ma l'Armani Exchange riesce a realizzare un parziale tra il primo e il secondo quarto che impedisce all' Umana di poter accorciare le distanze e recuperare il gap. I meneghini danno dimostrazione di come si giochi a pallacanestro, a pochi giorni dalla importantissima semifinale di Eurolega, contro il Barcellona, in programma per venerdì 28 maggio a Colonia.

Malcom Delaney mette a segno 12 punti già nel primo quarto, saranno 20 al termine del match; poi la difesa biancorossa si barrica nella propria metà, impedendo a Venezia di andare a canestro per svariati minuti tra primo e secondo tempo, affondando i punti decisivi con un parziale di 21 a 0, intervallati solo da un canestro di Watt.

Il netto divario permette ai giocatori di Ettore Messina di poter dosare anche le energie in campo e di riposarsi a turno, mandando tutti a punti, annichilendo gli avversari per l'autorevolezza del gioco e la compattezza dell'organico. Gigi Datome offre luminosi sprazzi da accademia del Basket, giocate sopraffine che lo vedono sempre più in recupero, alle soglie della sfida contro il Barcellona; Sergio Rodriguez regala raffinati passaggi dietro la schiena con un tabellino da 14 punti e 7 assist ed Ettore Messina, anche nel momento del massimo vantaggio dei suoi ragazzi, +25, continua a spronare l'Olimpia per non commettere sbavature e chiudere la partita in scioltezza.

L'Armani mette in cassaforte gara 2 delle semifinali scudetto che registrano anche il tifo in Europa dell'Umana Reyer Venezia e del suo coach, De Raffaele, in una serata decisamente no. L'attesa è tutta per le Final 4 di Eurolega e per la blasonata sfida di venerdì prossimo contro la corazzata spagnola.