Tra rinnovi di contratto e trattative per i cambi di squadra che si concretizzeranno nelle prossime settimane, questi sono momenti decisivi per il ciclo mercato. Uno dei nomi più importanti che si appresta a cambiare formazione è Rohan Dennis. Il due volte Campione del Mondo a cronometro sembrava aver trovato un ambiente ideale al Team Ineos, con il quale si è rilanciato ad altissimi livelli dopo la turbolenta avventura con la Bahrain. Invece il corridore australiano sembra destinato a cambiare nuovamente squadra e sulle sue tracce c’è un fortissimo interesse della Jumbo Visma, tanto che si sospetta che il nuovo contratto sia in realtà già pronto.

Dennis, probabile ritorno in Olanda dopo undici anni

L’esperienza alla Ineos, in cui è arrivato nella scorsa stagione, ha rilanciato alla grande Rohan Dennis. Il corridore australiano era reduce da un 2019 particolarmente controverso, con la clamorosa rottura con il Team Bahrain consumata a metà del Tour de France e poi la ricomparsa ai Mondiali, dopo due mesi in cui si è scritto di tutto sulla sua instabilità emotiva, per riconfermarsi il numero uno delle cronometro. Il passaggio alla Ineos ha fatto ritrovare a Dennis equilibrio e continuità di rendimento. Nella scorsa stagione il due volte iridato è stato fondamentale nel successo di Tao Geoghegan Hart al Giro d’Italia, rivelandosi l’uomo decisivo nelle ultime tappe di montagna per portare il britannico verso la maglia rosa finale.

Quest’anno Dennis ha ritrovato il successo alla Volta Catalunya e al Giro di Romandia, e stando alle voci del ciclo mercato, la Ineos gli avrebbe offerto il prolungamento del contratto in scadenza. L’australiano ha però ricevuto diverse altre offerte, soprattutto dalla UAE Emirates, guidata dal suo ex tecnico in BMC Allan Peiper, e dalla Jumbo Visma.

Dennis avrebbe già accettato la proposta della Jumbo e andrebbe dunque a rinforzare la squadra olandese dalla prossima stagione. Per il 31enne di Adelaide si tratterebbe di un ritorno alle origini, visto che nel 2011 aveva mosso i primi passi della sua carriera da professionista in questo team, allora sponsorizzato dalla Rabobank, per poi passare successivamente alla Garmin e alla BMC.

UAE scatenata

Particolarmente attiva nelle trattative di ciclo mercato è la UAE Emirates, una delle squadre che dispongono di un budget più alto nel Ciclismo professionistico. La formazione diretta da Mauro Gianetti dovrebbe perdere Alexander Kristoff, sul quale sono attive sia la Intermarchè Wanty Gobert che una piccola squadra norvegese, la Uno X, che ha un progetto molto ambizioso con mire sul World Tour.

La UAE sta cercando di ingaggiare Joao Almeida, che sicuramente non resterà alla Deceuninck Quickstep, e vorrebbe sostituire Kristoff con un altro velocista, Pascal Ackermann. Il tedesco è in rotta con la Bora hansgrohe dopo la mancata convocazione per il Tour de France e non ha mancato di polemizzare apertamente con il team.

Questo inaspettato strappo tra Ackermann e la Bora sembra favorire anche la permanenza di Peter Sagan nel team tedesco. Il tre volte iridato era dato per sicuro partente fino a qualche tempo fa, ma la Deceuninck, che sembrava la favorita per ingaggiarlo, si è fatta da parte, e l’uscita di scena di Ackermann facilita il riavvicinamento tra le parti e il rinnovo del contratto.