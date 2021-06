Anche la Trek Segafredo ha completato le sue scelte in vista del Tour de France, che scatta sabato 26 giugno da Brest. La squadra diretta da Luca Guercilena porterà alla corsa più importante del mondo uno schieramento con diverse opzioni, soprattutto per quanto riguarda le vittorie di tappa. A curare la classifica generale sarà Bauke Mollema, il corridore olandese che è alla sua undicesima partecipazione consecutiva al Tour. Per puntare alle tappe la Trek conterà sulla classe e la voglia di riscatto di Vincenzo Nibali, ma anche sui corridori più veloci e portati alle classiche come il vincitore della Milano – Sanremo Jasper Stuyven e l’ex iridato Mads Pedersen.

Our chosen 8 are ready for their next adventure! 🗺 #TDF2021



🇫🇷 Bernardix

🇫🇷 Ellisondix

🇳🇱 Mollemix

🇮🇹 Nibalix

🇩🇰 Pedersix

🇱🇻 Skujix

🇧🇪 Stuyvix

🇧🇪 Theunix pic.twitter.com/3pba6wKVeD — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 22, 2021

De Jongh: ‘Mollema proverà la classifica’

La Trek Segafredo ha stabilito degli obiettivi molto chiari presentandosi a questo Tour de France. Il capitano è Bauke Mollema, l’esperto olandese che ha già ottenuto tre top ten e un sesto posto come miglior risultato in classifica generale al Tour. Reduce da un Giro abbastanza opaco, in cui è andato a caccia di tappe senza successo, Mollema parte al Tour con l’ambizione e il supporto di parte della squadra per cercare un piazzamento di prestigio.

Il corridore olandese non è però mai stato un vincente nei grandi giri e sembra in grado di lottare per una top ten più che per un posto sul podio. Proprio per questo la Trek ha già anticipato che le mire di Mollema potrebbero cambiare strada facendo. “Abbiamo un buon mix di corridori che vengono al Tour con l’obiettivo principale di vincere una tappa.

Inizialmente Bauke proverà la classifica generale, ma se vediamo che non è possibile raggiungere un risultato di vertice, allora cambierà obiettivi e andrà a caccia di una tappa insieme a Vincenzo Nibali” ha dichiarato il Ds Steven De Jongh presentando la squadra schierata al Tour de France.

Guercilena: ‘Al Tour de France con una mentalità aggressiva’

Nelle parole di De Jongh e del Team manager Luca Guercilena è molto chiara la predominanza che viene data all’obiettivo delle vittorie di tappa in questo Tour de France. Vincenzo Nibali parte senza pensare alla classifica, ma con l’intento di essere protagonista nelle tappe di montagna, per cercare un successo e convincere definitivamente il Ct Cassani a convocarlo per le Olimpiadi di Tokyo. Per le frazioni più veloci e facili la Trek conta su una coppia di corridori da classiche di grande qualità, l’ex Campione del Mondo Mads Pedersen e il vincitore della Sanremo Jasper Stuyven. Attenzione anche ad Edward Theuns, reduce da una grande prestazione al Campionato del Belgio in cui è stato battuto al fotofinish da Wout van Aert.

“Nonostante il risultato, Pedersen ha corso bene ai Campionati Nazionali, anche se probabilmente ha bisogno ancora di qualche giorno di corsa per essere in piena forma. Skujins, Stuyven e Theuns hanno dimostrato di essere in forma, con questi ragazzi abbiamo una squadra molto forte per gli sprint. Elissonde e Bernard punteranno alle fughe, ma dove possibile daranno anche una mano a Mollema per la classifica generale” ha commentato De Jongh.

Il Team manager Luca Guercilena ha anticipato che dalla sua Trek Segafredo dobbiamo aspettarci un Tour de France d’attacco per non perdere nessuna occasione di mettere a segno dei successi di tappa: “Andiamo al Tour con una mentalità aggressiva, pronti ad animare la corsa e raggiungere il successo.

I nostri corridori hanno dimostrato di essere in forma e di essere competitivi per tutte le tappe. L’obiettivo principale sarà vincere le tappe e abbiamo selezionato una formazione che crediamo possa farcela” ha dichiarato Guercilena.

Gli otto corridori della Trek Segafredo per il Tour de France sono: Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Tom Skujins, Julien Bernard e Kenny Elissonde.