715 giorni di attesa. Tanti sono passati da quella domenica 14 luglio 2019, quando sul Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club andò in scena una delle finali più emozionanti della storia di Wimbledon tra Novak Djokovic [VIDEO] e Roger Federer. Quasi due anni dopo, lunedì 28 giugno 2021, i campi verdi di Londra torneranno ad ospitare il più antico e celebre torneo di tennis al mondo, giunto alla sua 134esima edizione. Dopo lo stop forzato dell’edizione 2020, annullata a causa dell’epidemia da Covid-19, Wimbledon tornerà a disputarsi sei settimane prima del primo lunedì di agosto, come vuole la tradizione.

E lo farà riabbracciando (in parte) il proprio pubblico: nonostante le forti preoccupazioni legate alla variante Delta del virus, nelle due finali la capienza sarà completa, mentre nelle restanti partite l’affluenza garantita sarà al 50%. Per acquistare i biglietti, rigorosamente online, sarà necessaria la presentazione del certificato vaccinale (prima e seconda dose, con quest’ultima effettuata almeno 14 giorni prima dell’ingresso) o del tampone negativo (per i maggiori di 11 anni).

Montepremi in calo

Il montepremi complessivo di Wimbledon 2021 sarà di oltre 35 milioni di sterline (£ 35.016.000 per gli scrupolosi). 1,7 milioni a testa andranno ai due vincitori, in calo del 27% rispetto al prize money del 2019, mentre per i due finalisti la somma si aggira sulle 900 mila sterline (anche qui il calo è evidente rispetto ai quasi 1,2 milioni di due anni fa).

Infine diminuiscono le retribuzioni anche per i semifinalisti – da 558 mila sterline a 465 mila – mentre non hanno risentito della crisi globale i premi per gli altri partecipanti, dal primo turno di qualificazioni fino ai quarti di finale.

Calendario, orari e copertura tv

Le strutture apriranno alle ore 10:00 (in anticipo rispetto al consueto), con inizio del gioco sui campi esterni alle ore 11:00, sul campo n.1 alle ore 13:00 e sul Centre Court alle ore 13:30.

Per quanto riguarda i diritti televisivi, in Italia come sempre negli ultimi anni tutte le partite saranno fruibili in diretta su Sky Sport HD, che garantirà un’ampia copertura quotidiana. Inoltre, ogni giorno sarà possibile vedere una partita in chiaro sul canale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre), trasmessa in differita alle ore 21:00.

Questa il calendario giorno per giorno delle due settimane che conducono alla finale di domenica 11 luglio, con l’unico giorno di sosta, come da tradizione, nella giornata di domenica 4 luglio:

- lunedì 28 giugno e martedì 29 giugno: primo turno del singolare maschile e primo turno del singolare femminile

- mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: secondo turno del singolare maschile e secondo turno del singolare femminile

- venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio: terzo turno del singolare maschile e terzo turno del singolare femminile

- domenica 4 luglio: sosta

- lunedì 5 luglio: ottavi di finale del singolare maschile e ottavi di finale del singolare femminile

- martedì 6 luglio: quarti di finale del singolare femminile

- mercoledì 7 luglio: quarti di finale del singolare maschile

- giovedì 8 luglio: semifinali del singolare femminile

- venerdì 9 luglio: semifinali del singolare maschile

- sabato 10 luglio: finale femminile

- domenica 11 luglio: finale maschile