Mentre il Tour de France è ormai a metà della sua strada, il ciclo mercato sta vivendo i momenti decisivi in vista della prossima stagione. Proprio in queste settimane, nel dietro le quinte delle corse di Ciclismo, si chiudono le trattative per firmare i rinnovi di contratto e i cambi di squadra dei corridori più forti. Tra i nomi in ballo ci sono anche tanti italiani, su tutti i velocisti Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. Il veronese è ormai sicuro di lasciare la Cofidis al termine di un biennio da dimenticare, mentre Nizzolo resta in bilico tra il rinnovo e le diverse proposte che gli sono arrivate.

Oltre che sugli italiani il mercato è molto caldo anche sul nome di Peter Sagan, che dovrebbe lasciare la Bora ma non le bici Specialized.

Viviani, addio alla Cofidis

Elia Viviani era arrivato alla Cofidis all’inizio della scorsa stagione con grandi ambizioni, un ricco ingaggio e il desiderio di essere l’unico leader di un team World Tour. Il progetto è però fallito. Il velocista veronese ha trovato grandi difficoltà nel ricostruire attorno a sé un gruppo vincente in una squadra che non vanta una storia importante negli sprint. Viviani ha chiuso la scorsa stagione senza nessun successo e in questa ha segnato solo una vittoria in una piccola corsa francese e due tappe alla Adriatica Ionica Race in maglia azzurra.

L’avventura tra il campione olimpico e il team francese si chiuderà al termine di questo 2021. Viviani era stato già accostato nelle scorse settimane alla Eolo Kometa, squadra Professional molto ambiziosa. Ora però si fa strada anche l’ipotesi di un ritorno alla Deceuninck Quickstep, in cui Viviani ha vissuto due stagioni particolarmente felici tra il 2018 e il 2019.

Nel team belga il velocista veronese potrebbe trovare anche Davide Cimolai, che sembra destinato a chiudere la sua avventura alla Israel.

Tutto da definire è invece il futuro di un altro dei migliori velocisti italiani, il Campione d’Europa Giacomo Nizzolo. L’ex tricolore potrebbe rinnovare con la Qhubeka, ma ha ricevuto anche alcune proposte molto interessanti per cambiare team.

Potrebbe essere proprio Nizzolo a sostituire Viviani alla Cofidis, ma il corridore lombardo sarebbe stato cercato anche da Intermarchè e Total Energies.

Ciclismo, Sagan verso la Francia

Un altro nome su cui si stanno concentrando gli intrighi del ciclo mercato è quello di Peter Sagan. il campione slovacco dovrebbe dire addio alla Bora hansgrohe dopo cinque anni ricchi di vittorie. Il tre volte iridato è fortemente legato alla marca di biciclette Specialized, che non vuole perderlo. L’azienda americana fornisce due team nel World Tour, la Bora e la Deceuninck. Nelle scorse settimane si era parlato di un avvicinamento con il team belga, che però poi ha smentito il possibile arrivo di Sagan.

La soluzione più concreta per il futuro del campione slovacco sembra ora portare in Francia, come confermato da L’Equipe.

Su di lui ci sarebbe la Total Energies, squadra che non fa parte del World Tour ma che ha un progetto molto ambizioso in cui entrerebbe anche la Specialized, vera tessitrice di questo colpo di mercato. Secondo le anticipazioni del giornale francese, Specialized diventerà fornitore di bici della Total e porterà in squadra Peter Sagan e diversi corridori che attualmente sono con lui alla Bora come Daniel Oss, Maciej Bodnar e il fratello Juraj Sagan.