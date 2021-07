Domenica 11 luglio alle ore 15 Matteo Berrettini giocherà a Londra la finale del torneo di Wimbledon 2021 contro Novak Djokovic. Il tennista italiano ci arriva dopo aver battuto in semifinale in quattro set il polacco Hubert Hurcakz, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco.

Quella raggiunta dal tennista romano Matteo Berrettini è la prima finale di sempre di un italiano nel singolare maschile sull'erba dei campi londinesi di Wimbledon. Ma guardando più in generale ai tornei tennistici del Grande Slam si tratta della settima finale con un azzurro che partecipa all'atto conclusivo: infatti finora era successo sei volte che un tennista italiano arrivasse in finale, in particolare sempre e solo sulla terra rossa francese del Roland Garros.

L'ultimo fu Panatta nel 1976. Il bilancio finora parla di tre vittorie e tre sconfitte.

Gli altri italiani in finale a un torneo Slam erano stati De Stefani, Pietrangeli e Panatta

Il primo italiano in assoluto a raggiungere una finale di un torneo Slam fu, nel lontano 1932, Giorgio De Stefani, che poi perse la partita che metteva in palio il titolo con il francese Henri Cochet in quattro set.

Successivamente - esattamente 27 anni dopo - fu Nicola Pietrangeli a riuscirci di nuovo: nel 1959 arrivò alla finalissima e la vinse, battendo in quattro set il sudafricano Ian Vermaak. Divenne così il primo italiano di sempre a vincere un torneo Slam. Immediatamente un anno dopo, nel 1960, Pietrangeli vinse il suo secondo titolo consecutivo, battendo in finale il cileno Luis Ayala in cinque set.

Ancora un anno più tardi, nel 1961, Pietrangeli poi raggiunse la sua terza finale consecutiva a Parigi, ma venne sconfitto dallo spagnolo Manuel Santana in cinque set. Tre anni più tardi, nel 1964, Pietrangeli riuscì ad arrivare nuovamente in finale, dove fu però sconfitto sempre contro Santana, stavolta in quattro set. Pertanto nella sua gloriosa carriera Nicola Pietrangeli ha disputato in tutto quattro finali al Roland Garros, vincendone due e perdendone altrettante.

Inoltre, fino a pochi giorni fa, Pietrangeli era anche l'unico italiano ad aver raggiunto la semifinale a Wimbledon (nel 1960, persa in cinque set contro Rod Laver), venendo appunto raggiunto e poi superato da Berrettini.

Diversi anni dopo era stata la volta di Adriano Panatta, che nel 1976 giocò a Parigi la finale contro lo statunitense Harold Solomon e si impose in quattro set, divenendo così il secondo tennista italiano a vincere un torneo Slam e (finora) l’unico a riuscirci nell’epoca professionistica.

Fino a ieri Adriano Panatta era peraltro il solo giocatore italiano ad aver raggiunto una finale Slam nel singolare maschile nell’era Open.

Il bilancio degli italiani

Il bilancio complessivo delle precedenti sei finali Slam disputate dai tennisti italiani (tutte a Parigi) parla finora, quindi, di tre vittorie e di altrettante sconfitte.

Complessivamente, guardando invece alle semifinali di tutti tornei Slam, quella disputata (e vinta) da Berrettini è stata complessivamente la 19^ centrata da un tennista italiano nel singolare maschile: 15 sono arrivate al Roland Garros, due agli Open degli Stati Uniti e due a Wimbledon (ossia quella di Pietrangeli e appunto quella di Berrettini).

Considerando infine anche il circuito femminile, l’Italia ritrova la finale di un torneo Slam dopo lo US Open 2015, vinto da Flavia Pennetta nel derby tutto azzurro con Roberta Vinci.