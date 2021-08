Manca ormai pochissimo all'incontro più importante della settimana pugilistica, che - nelle prime ore di domenica 22 agosto - vedrà scendere sul ring per l'ultima volta il fuoriclasse Manny Pacquiao. Il pugile filippino affronterà alla T-Mobile Arena di Las Vegas il cubano Yordenis Ugas nell'incontro valevole per il titolo WBA Super dei pesi welter. Inizialmente "Pac-Man" avrebbe dovuto affrontare il campione WBC ed IBF Errol Spence, poi fermato a poche settimane dal match da un distacco della retina. Poco male per il leggendario Pacquiao, che avrà comunque l'opportunità di salutare il professionismo con un incontro ad alto livello e con una cintura in palio.

Pacquiao: una leggenda sul ring per un'ultima impresa

Manny Pacquaio, 42 anni, arriva a questo incontro dopo un lungo periodo di inattività durato oltre due anni. Tra pandemia ed altri impedimenti che ne hanno rallentato l'attività, il senatore filippino ha dovuto cedere proprio la cintura WBA Super dei welter per cui si batterà a Las Vegas. La federazione ha infatti deciso di privarlo del titolo conquistato nel suo ultimo incontro disputato contro l'allora imbattuto Keith Thurman, per assegnarlo d'ufficio proprio al cubano Yordenis Ugas. La sfida della T-Mobile Arena rappresenta dunque un cerchio che si chiude, con l'ex campione destituito che proverà a riprendersi un titolo che non ha perso sul ring e poi assegnato d'ufficio al suo avversario.

La sfida che si trova davanti Pacquiao non è delle più facili, considerata sopratutto l'età, ma "Pac-Man" ha già dimostrato di essere un fuoriclasse. La sfida del luglio 2019 con Thurman ha mostrato al mondo di cosa è capace il fuoriclasse filippino, sulla cresta dell'onda ormai da due decenni e che ha colto ogni alloro possibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo record vanta 62 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi, con otto titoli mondiali conquistati in sei diverse categorie di peso. Numeri che da soli basterebbero a spiegare il perchè Pacquiao sia considerato uno dei migliori pugili della storia, con vittorie prestigiose contro avversari del calibro di Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Oscar De La Hoya, Juan Manuel Cotto, e tante altre leggende della Boxe che si sono inchinate al pugile filippino.

Il ring di Las Vegas chiarirà se Pacquiao ha ancora l'energia per competere ad altissimi livelli e ritirarsi da campione del mondo, ma la sua carriera è già nella leggenda e assistere al suo ultimo spettacolo sarà comunque un onore per il pubblico che assieperà le tribune della T-Mobile Arena.

Ugas: contro Pacquiao una sfida che vale una carriera

Se, come ovvio che sia, i titoli dei mass-media sono tutti per Pacquiao, non va dimenticato che Yordenis Ugas è un avversario da non sottovalutare. Il 35enne cubano, bronzo olimpico a Pechino 2008, vanta un record di 26 vittorie (12 ko) e 4 sconfitte, ed è l'attuale campione WBA Super dei pesi welter.

Nel suo ultimo match, disputato nel settembre 2020, ha sconfitto ai punti Abel Ramos, conquistando la cintura WBA Regular, per poi essere promosso a campione WBA Super dopo la destituzione dello stesso Pacquiao.

La sfida contro il filippino rappresenta dunque un importante crocevia per il pugile cubano, chiamato a confrontarsi con un mostro sacro della boxe nonché precedente detentore del titolo in palio. Una vittoria porterebbe Ugas a sfide allettanti con gli altri campioni dei pesi welter, categoria in cui ha dimostrato di poter essere competitivo ad alti livelli. Il cubano è imbattuto da marzo 2019, quando venne sconfitto ai punti dall'ex campione IBF Shawn Porter in un match combattutissimo che, seppur lo ha visto sconfitto, ne ha messo in mostra il valore. A Las Vegas Ugas potrà consacrarsi ad alti livelli, anche se l'avversario sarà un fuoriclasse capace ancora di stupire.

Pacquiao vs Ugas: dove vedere il match

La sfida della T-Mobile Arena di Las Vegas tra Manny Pacquiao e Yordenis Ugas sarà trasmessa su Sky Primafila (canale 256 di Sky) in pay-per-view, al costo di 9.99 euro, a partire dalle ore 3:00 di domenica 22 agosto. L’evento sarà disponibile in replica da lunedì 23 a mercoledì 25 agosto sul canale Sky Sport 259, alle ore 12 alle 16 e alle 20, e sarà disponibile anche on demand.