Non paga di aver rinnovato fino al 2027 il contratto del numero uno dei Ciclismo attuale, Tadej Pogačar, la UAE Emirates continua a mettere a segno un colpo dietro l’altro nel ciclo mercato. La squadra del Team manager Joxean Matxin Fernandez si sta rafforzando in ogni settore, sia per far crescere attorno a Pogačar l’organico per le grandi corse a tappe, sia per cogliere dei successi in altri contesti, come gli sprint. L’altro team protagonista della campagna acquisti e cessioni è la Bora - hansgrohe, che dopo aver lasciato partire Peter Sagan si sta rinnovando con una serie d'ingaggi di spessore, l’ultimo dei quali riguarda Aleksandr Vlasov.

UAE con i velocisti Ackermann e Hodeg

La UAE Emirates è l’indiscussa protagonista di questa fase del ciclo mercato. Dal 1° agosto le squadre possono annunciare ufficialmente gli ingaggi dei nuovi corridori per la stagione 2022. In questi pochi giorni la squadra del Team manager Joxean Matxin Fernandez ha già confermato l’arrivo di quattro corridori. Il primo annuncio ha riguardato João Almeida, il portoghese che è arrivato al quarto e sesto posto nelle ultime due edizioni del Giro d’Italia. Con Almeida la UAE rafforzerà ulteriormente quella parte della squadra che punta ai grandi giri, forte anche del fresco e ricco rinnovo fino al 2027 firmato da Pogačar.

Anche un altro dei nuovi arrivi di casa UAE si inserirà in questo settore.

Si tratta dello spagnolo Marc Soler, reduce da una lunga militanza nella Movistar. “È un corridore d’attacco, un combattente, la sua personalità e le qualità caratteriali lo rendono unico. Ha uno stile di corsa distintivo e non vediamo l’ora di portarlo nella nostra squadra, certi che si adatterà molto bene” ha dichiarato Matxin Fernandez.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La UAE del futuro non sarà però incentrata unicamente sui grandi giri. Partito Alexander Kristoff, in direzione Intermarché, sono in arrivo altri due velocisti. Si tratta del tedesco Pascal Ackermann, che ha lasciato la Bora in aperto contrasto dopo la mancata convocazione per il Tour de France, e del colombiano Álvaro Hodeg, proveniente dalla Deceuninck - Quick Step.

Vlasov: ‘Spero di vincere uno dei tre grandi giri’

Molto attiva sul mercato del ciclismo è anche la Bora - hansgrohe, che sta iniziando una nuova fase della sua storia dopo aver salutato Peter Sagan, passato alla Total. La nuova Bora punterà molto su Aleksandr Vlasov, in arrivo dalla Astana. Il corridore russo, quarto all’ultimo Giro d’Italia, ha firmato un contratto triennale e conta di fare un ulteriore salto di qualità per inserirsi nel ristretto gruppo di corridori in grado di lottare per la vittoria nelle grandi corse a tappe. “Alla Astana ho passato delle stagioni di successo, ho fatto i miei primi passi nel ciclismo professionistico. Ma ora è il momento di qualcosa di nuovo” ha dichiarato Vlasov annunciando il passaggio alla Bora.

“Il mio focus è sicuramente sui grandi giri, anche alla Bora voglio continuare a lavorare sodo per crescere ancora, perché un giorno spero di vincere uno dei tre grandi giri. Tuttavia penso di avere delle opportunità anche nelle corse di un giorno più impegnative, sono già stato terzo al Giro di Lombardia e anche vincere una classica monumento sarebbe davvero bello, può essere possibile” ha aggiunto il corridore russo.