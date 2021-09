Anche quando non riesce a vincere, Mark Cavendish non passa quasi mai inosservato nelle corse a cui prende parte. Con il suo modo passionale e focoso di affrontare la vita e il Ciclismo, il velocista britannico è stato spesso al centro di episodi particolari in cui il suo carattere istintivo è emerso fin troppo chiaramente. Al Tour de France di un paio di mesi fa Cavendish si era fatto notare, oltre che per le quattro vittorie e per la maglia verde, anche per un litigio con uno dei suoi meccanici, avvenuto davanti a tutti al via di una tappa. Ora il corridore della Deceuninck è impegnato al Tour of Britain, dove non ha raccolto finora grandi risultati personali, ma in cui si è fatto notare per una sfuriata contro una Moto della tv.

Ciclismo, Cavendish in fuga

Dopo l’entusiasmante e clamoroso filotto di vittorie segnato al Tour de France, Mark Cavendish ha disputato alcune gare minori, in cui non ha ottenuto altri successi. L’ex Campione del Mondo si sta ora godendo la corsa di casa, il Tour of Britain, dove sta interpretando la corsa anche in appoggio ai compagni di squadra. Nella tappa di ieri, la sesta, Cavendish si è inserito in una fuga partita nelle fasi iniziali della corsa, un movimento piuttosto raro per un velocista di rango come lui. Tra gli altri, insieme allo sprinter britannico, si sono lanciati all’attacco il suo compagno di squadra Tim Declerq e il corridore della DSM Mark Donovan, piazzato al nono posto nella classifica generale.

Proprio la presenza di Donovan ha costretto il gruppo a reagire e ad inseguire con veemenza la fuga. Per questo Cavendish e Declerq hanno cercato di rompere il gruppetto e far staccare lo scomodo compagno d’avventura. Dopo una serie di scatti, Cavendish e Declerq sono riusciti nel loro intento, ma Donovan non si è dato per vinto ed ha cercato di rientrare.

In queste fasi concitate il campione della Deceuninck si è rivolto in maniera molto plateale ad una moto della tv, accusandola di aiutare Donovan nel suo tentativo di inseguimento.

‘Le moto hanno un impatto sulla gara’

Un furioso Mark Cavendish ha urlato tutta la sua rabbia contro la moto, che a suo dire era rimasta troppo vicina a Donovan, permettendogli di sfruttare la scia.

"Lo stai aiutando, cosa c’è che non va in te?", ha gridato l’ex Campione del Mondo in diretta tv.

Cavendish ha poi continuato le sue lamentele un po’ ostentate, avvicinandosi alla telecamera e rivolgendosi direttamente agli spettatori. “Per tutti voi a casa, queste moto hanno un impatto sulla gara, i corridori stanno attaccati dietro”, si è lamentato ancora il corridore della Deceuninck Quickstep.

La fuga è stata poi raggiunta nella parte finale della corsa e la tappa è stata vinta in volata da Wout van Aert, che su un arrivo in leggera salita ha battuto nettamente Ethan Hayter e Julian Alaphilippe.