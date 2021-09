L’avventura di Sam Bennett alla Deceuninck - Quick Step si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Il velocista irlandese era arrivato nel team guidato da Patrick Lefevere all’inizio della scorsa stagione, raccogliendo subito ottimi risultati, tra cui due vittorie di tappa al Tour de France e una alla Vuelta España. Benett era partito molto forte anche quest’anno, facendo presagire a un’altra serie di grandi vittorie, ma la sua stagione si è bruscamente interrotta a maggio per un infortunio a un ginocchio dai contorni un po’ misteriosi.

Bennett fermo da maggio

La stagione 2021 di Sam Bennett è stata piuttosto strana. Il velocista irlandese ha iniziato subito a vincere, segnando ben sette successi da febbraio a maggio. Dopo la Volta Algarve, conclusa il 9 maggio, Bennett non si è però più visto in azione. Ufficialmente il corridore della Deceuninck - Quick Step ha subito un infortunio a un ginocchio, ma la squadra ha rigettato questa versione dei fatti. Il Team manager Patrick Lefevere lo ha accusato pubblicamente nelle scorse settimane, parlando di comportamenti non professionali e della paura di fallire che lo avrebbe portato a ingigantire la portata di questo problema fisico.

Da tre mesi ormai i rapporti tra il corridore e la squadra sono quanto mai burrascosi.

Bennett ha già firmato un nuovo contratto per il 2022 con la Bora, con cui aveva corso prima del passaggio alla Deceuninck, ma non gareggia da maggio, tra accuse incrociate tra le due parti. Il motivo del mancato impiego in corsa del corridore irlandese resta il vero mistero da sciogliere. La Deceuninck non lo ha più convocato per nessuna gara e ora è pronta ad agire per far valere una norma del regolamento Uci, che permetta di dimezzare lo stipendio ai corridori fermi per infortuni da oltre tre mesi.

Dal canto suo Bennett replica che adesso è la squadra a non convocarlo e non lui a negarsi, e per questo ha risposto presente alla chiamata della sua nazionale per i Campionati Europei che si corrono domenica 12 settembre a Trento.

Lefevere: ‘Non fornisce più i dati di allenamento’

La presenza di Sam Bennett agli Europei sembra una risposta alla presa di posizione di Lefevere e della sua richiesta di taglio dello stipendio.

Il manager della Deceuninck non ha mancato una pronta e decisa replica, facendo inasprire ancora il livello della contesa. Lefevere ha accusato il corridore e il suo agente Andrew McQuaid di “ricorrere a tutti i trucchi del mestiere”.

Il gran capo della Deceuninck ha ricordato che quella di tagliare gli stipendi non è una sua abitudine, anche in caso di assenze molto prolungate per infortuni. “Chiunque mi conosca sa che non lo faccio mai, ho continuato a pagare per intero Fabio Jakobsen e dozzine di altri corridori nonostante i loro lunghi infortuni. Ma Bennett agisce in malafede, non carica più i file di allenamento e non ha voluto essere operato. Piange al telefono con il nostro medico Philip Jansen” ha dichiarato Lefevere.

Sulla mancata convocazione di Bennett alle corse delle ultime settimane, il manager della Deceuninck ha spiega che “gli abbiamo proposto di fare dei test nella nostra Bakala Academy, ma lui non ne parla. Per me è semplice. Deve dimostrare di essere in forma prima di prendere il posto di un compagno di squadra” ha commentato Lefevere.