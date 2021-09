Addio Mondiali di Ciclismo e classiche di fine stagione per Tom Dumoulin. Il 2021 del campione olandese è finito stamani durante un allenamento vicino a casa. Dumoulin è stato investito da una macchina e nell’incidente ha riportato una frattura allo scafoide della mano destra che lo costringerà ad un intervento chirurgico e ad un periodo di riposo che cancella tutti i restanti appuntamenti stagionali. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 puntava molto sui Mondiali, soprattutto sulla gara a cronometro, specialità in cui è già stato Campione del Mondo e in cui ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dumoulin, stagione conclusa

Il 2021 di Tom Dumoulin è stato un’altalena di emozioni in cui non è mancato davvero niente. Nello scorso inverno, il campione della Jumbo Visma si era preso una pausa dalla carriera agonistica a causa dello stress e delle pressioni psicologiche. L’ex Campione del Mondo è sembrato sul punto di chiudere definitivamente con il ciclismo professionistico, ma ha poi ritrovato l’equilibrio psicofisico e le motivazioni per riprendere il suo posto in mezzo al gruppo. Dumoulin si è ripresentato al Giro di Svizzera, in giugno, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le Olimpiadi, e non ha mancato l’appuntamento. Nonostante la lunga inattività, a Tokyo il corridore olandese ha fatto risplendere il proprio talento, prendendosi una medaglia d’argento inaspettata e di particolare valore.

Le Olimpiadi hanno rilanciato le ambizioni di Dumoulin, che ha programmato il finale di stagione con l’assalto ai Mondiali e alle classiche italiane, su tutte il Giro di Lombardia. Già nell’apparizione al Benelux Tour della scorsa settimana, il corridore della Jumbo Visma ha destato un’ottima impressione. La stagione di Dumoulin si è però bruscamente interrotta stamani per un incidente in allenamento, avvenuto in Olanda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

‘Grande delusione’

Dumoulin è stato investito da una macchina mentre si stava allenando e nell’incidente ha riportato una frattura allo scafoide della mano destra. Il corridore sarà operato domattina, sabato 11 settembre, e non potrà recuperare in tempo per le gare del finale di stagione. “È una grande delusione, la mia stagione è finita.

Sono deluso perché ero appena tornato in forma e durante l’allenamento di oggi mi sono sentito particolarmente forte. Ero molto fiducioso di poter correre un mese molto forte” ha dichiarato Tom Dumoulin dopo l’incidente.

Il corridore olandese aveva grandi ambizioni per questo finale di stagione che avrebbe dovuto vederlo in lizza ai Mondiali e alle classiche italiane. “Non vedevo l’ora, sono corse che mi addicono, ma sfortunatamente non sarà per quest’anno” ha aggiunto Tom Dumoulin.