E' un Remco Evenepoel inarrestabile quello che si sta amirando in questo primo scorcio di stagione del ciclismo 2026. Il campione belga sembra aver trovato il feeling perfetto con la sua nuova squadra, la RedBull Bora, e sta inanellando una serie di vittorie con prestazioni di altissimo spessore. La striscia vincente inaugurata a Maiorca è continuata anche oggi nella quarta tappa della Volta Valenciana, la più dura della corsa. Evenepoel ha attaccato a circa 13 km dall'arrivo, sulla salita più dura della corsa, e si è involato tutto solo verso il successo sul traguardo di Teulada.

Full results and rankings available on our Race Center.https://t.co/X1YyhX4YqN pic.twitter.com/wqLYAEvUsr — Volta a la Comunitat Valenciana - VCV (@VueltaCV) February 7, 2026

Tiberi costretto a cedere sul Puig de la Llorença

La quarta tappa era la più impegnativa di questa Volta Valenciana. Pur senza salite lunghe, il percorso prevedeva una serie di strappi impegnativi, soprattutto nell'ultima parte di corsa. All'inizio sono partiti in fuga Tommaso Nencini, Jakub Otruba, Carlos Garcia Pierna, Steff Cras, Lewis Askey, Fernando Tercero, Danny Van den Tuuk e Julien Bernard.

La RedBull ha guidato il gruppo per gran parte della tappa, chiarendo le mire di Evenepoel.

Il punto chiave è arrivato ad una quindicina di km dall'arrivo, quando la fuga è stata raggiunta e il gruppo, ormai ridotto a meno di trenta unità, ha affrontato la salita più dura, il Puig de la Llorença. La RedBull ha insitito formando il ritmo con Giulio Pellizzari, che ha provocato una netta selezione per poi lasciare spazio al capitano. Evenepoel ha proseguito senza scatti veri e propri, ma imponendo un passo impossibile per tutti gli altri. Tiberi ha provato a resistere, ma inbreve è stato costretto a cedere, menetre McNulty e Almeida, la coppia della UAE, non ha neanche abbozzato una reazione.

Classifica ipotecata per Evenepoel

Scollinato il Puig de la Llorença, Evenepoel ha superato di slancio un paio di altri strappi, poi ha allungato decisamente nell'ultimo tratto molto più scorrevole. Dietro, Pellizzari è rimasto a controllare Almeida, McNulty e Tiberi nel quartetto che ha provato a inseguire Evenepoel senza risultati. Il campione olimpico ha così segnato una nuova vittoria, la quinta di questo travolgente avvio di stagione, con 23'' su Almeida, Pellizzari e Tiberi.

Con il successo di tappa, Remco Evenepoel ha messo le mani anche sulla classifica generale. Il belga guida con 29'' su Almeida, 31'' su Pellizzari e 35'' su Tiberi. La Volta Valenciana si conclude domani, domenica 8 febbraio, con una tapa per velocisti.