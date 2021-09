Dopo la sconfitta subita contro il Napoli per 2-1 nella terza giornata di Serie A, la Juventus è chiamata a riscattarsi subito in Champions League. Martedì 14 settembre i bianconeri giocheranno in Svezia con il Malmoe nella prima giornata della fase a gironi.

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 con fischio d'inizio alle ore 21.

La Juventus vuole mettersi alle spalle la sconfitta contro il Napoli

Massimiliano Allegri dopo la sconfitta subita dalla sua Juventus contro il Napoli, adesso vuole voltare pagina immediatamente: arriva infatti la Champions League con il match in trasferta con il Malmoe.

Per questa partita la Juventus recupera diversi giocatori che erano assenti con il Napoli, uno su tutti è Paulo Dybala, l'attaccante argentino - tornato dopo gli impegni con la nazionale - potrebbe essere l'uomo decisivo. Per questa gara, ritorneranno anche gli altri sudamericani, fra i quali Bentancur e Cuadrado che dovrebbero essere titolari, mentre Arthur Melo sarà ancora assente per infortunio.

Dovrebbe essere recuperato anche Federico Chiesa, che potrebbe giocare dall'inizio (in alternativa invece ci sarebbe spazio per Bernardeschi). Nonostante l'errore commesso dal portiere Sczcesny nell'ultima partita di campionato contro il Napoli, anche martedì il polacco dovrebbe essere titolare.

Dovrebbe invece partire dalla panchina Moise Kean (anch'egli autore di un errore decisivo in fase difensiva), mentre il titolare in attacco dovrebbe essere Alvaro Morata, peraltro autore del gol del provvisorio vantaggio bianconero a Napoli.

Champions League in chiaro su Canale 5 martedì alle 21

La partita Malmö-Juventus verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay.

Inoltre la sfida sarà visibile per gli abbonati anche su Sky, più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 21.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Malmo (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic. Allenatore: Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (Bernardeschi), Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. Allenatore: Allegri.