Il Giro d’Italia 2022 ha iniziato a svelare il suo percorso ufficiale. RCS Sport ha progettato per questa edizione una presentazione molto originale, suddivisa a scaglioni. Oggi è stata scoperta la prima parte del percorso, le tre tappe iniziali che si svolgeranno in Ungheria. La prossima settimana, poi, saranno svelate anche le altre tappe, suddivise in quattro tranche a seconda del livello di difficoltà. Si comincerà con quelle più facili, poi sarà la volta di quelle intermedie, infine saranno presentate le frazioni di montagna e il gran finale.

Giro d’Italia, la prima rosa a Visegrad

In questa prima parte della presentazione del percorso del Giro d’Italia 2022 sono state scoperte le prime tre tappe, che si correranno in Ungheria. La corsa rosa tornerà a partire dall’estero quattro anni dopo l’esperienza di Gerusalemme. L’Ungheria avrebbe dovuto ospitare il via del Giro già nel 2020, ma l’emergenza sanitaria aveva costretto a rivedere tutti i piani e a far slittare il programma.

Nella prossima stagione la corsa rosa e il paese magiaro avranno modo di vivere questa collaborazione preparata da tempo, ma con un disegno delle tappe rivisto rispetto a quello che era stato studiato per l’edizione 2020.

Il Giro d’Italia 2022 partirà da Budapest venerdì 6 maggio e resterà in Ungheria per tre giorni.

La corsa scatterà al venerdì anziché al canonico sabato per consentire un giorno di riposo aggiuntivo che sarà impiegato per far rientrare la carovana in Italia.

La prima tappa sarà la Budapest – Visegrad, su un percorso di 195 km e con 900 metri di dislivello. L’altimetria è molto semplice, con solo delle piccole ondulazioni, ma il finale cambia le carte in tavola rispetto ad uno scontato arrivo in volata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli ultimi 5 chilometri sono infatti in costante salita, con una pendenza media sul 5%, e preannunciano un finale intenso e incerto per andare a caccia della prima maglia rosa.

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

.

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro #girohungary2022 pic.twitter.com/92OYf8rUcn — Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2021

Crono, volata e rientro in Italia

Nel suo secondo giorno di corsa, il Giro d’Italia 2022 avrà in programma una tappa a cronometro disegnata nel centro di Budapest.

Il via è da Piazza degli Eroi, per poi scavalcare il Danubio e puntare all’arrivo nella piazza di Buda, posto in cima ad uno strappo di poco più di un chilometro con punte fino al 14%. La distanza della crono è di 9 chilometri e mezzo e potrà già segnare qualche differenza interessante tra i pretendenti al successo finale del Giro d’Italia.

L’ultima delle tre tappe ungheresi è anche la più facile. Domenica 8 maggio si correrà la Kaposvàr – Balatonfüred. La seconda parte della corsa si snoda sulle sponde del lago Balaton, senza particolari difficoltà altimetriche. Anche l’arrivo si preannuncia molto veloce e semplice, ideale per uno sprint di gruppo.

Conclusa la parentesi ungherese, il Giro d’Italia 2022 osserverà lunedì 9 maggio il suo primo giorno di riposo, impiegato nel rientro in patria.

La corsa ripartirà martedì 10 maggio, quasi certamente dalla Sicilia. La presentazione di tutte le altre tappe del percorso del Giro avverrà la prossima settimana con una modalità del tutto nuova. Non ci sarà la consueta presentazione televisiva, ma il tracciato sarà annunciato sui social in quattro tranche. Lunedì 8 novembre saranno svelate le tappe pianeggianti, martedì 9 quelle intermedie, mercoledì 10 quelle di montagna e infine giovedì 11 il gran finale della corsa.