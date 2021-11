Così come nel World Tour, anche nella seconda categoria del Ciclismo, la Professional, i giochi del mercato si stanno ormai chiudendo. La squadra russa Gazprom – Rusvelo ha appena completato il suo organico con cui andrà a caccia di riscatto nel 2022, dopo una stagione piuttosto avara di soddisfazioni e segnata da tre sole vittorie di secondo piano. Il team russo ha rinnovato fortemente il suo gruppo di corridori, e per farlo ha guardato con interesse al ciclismo italiano. Un terzo del nuovo roster è infatti composto da corridori azzurri, tra conferme e nuovi ingaggi.

Ciclismo, Dmitri Sedoun: ‘Abbiamo ingaggiato corridori di diversi paesi’

Annunciando la chiusura del ciclo mercato e il completamento dell’organico per la stagione 2022, il Team manager della Gazprom – Rusvelo, Dmitri Sedoun, ha sottolineato il programma di internazionalizzazione che è stato seguito in questa campagna di rafforzamento.

“Per migliorare il livello della squadra abbiamo ingaggiato corridori con varie caratteristiche e provenienti da diversi paesi. Siamo certi che la competizione interna alla squadra e lo scambio di esperienze e competenze rappresenterà un vantaggio per i nostri corridori russi e per le prestazioni complessive della squadra. Possiamo dire che l’organico per il 2022 è al completo” ha dichiarato Sedoun.

La squadra russa ha allargato i suoi orizzonti anche a corridori spagnoli e sudamericani, ma è la forte componente italiana a spiccare decisamente nel nuovo organico. Ben sette dei ventuno corridori che fanno parte del team 2022 sono azzurri.

Anche Piccolo alla Gazprom

I confermati sono Marco Canola, uno degli uomini di spicco della Gazprom – Rusvelo, e Cristian Scaroni.

La prima novità riguarda invece Matteo Malucelli, velocista in arrivo dalla Androni. Dalla Bardiani è stato ingaggiato Giovanni Carboni, corridore completo che quest’anno è arrivato quinto in una tappa del Giro d’Italia. Nicola Conci proviene invece dalla Trek Segafredo, mentre Alessandro Fedeli è stato ingaggiato dalla Delko.

L’ultimo dei sette italiani della Gazprom – Rusvelo è il giovane talento Andrea Piccolo, ingaggiato in questo 2021 dalla Astana con cui però non ha mai debuttato per una serie di problemi fisici. Piccolo è poi tornato in gruppo nell’ultima parte della stagione correndo tra gli under 23 e con la maglia della nazionale.

Ecco i corridori della Gazprom – Rusvelo per il 2022