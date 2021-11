Nel mondo NBA c'è sempre grande attesa verso i Rookie (i giovani giocatori che si apprestano al primo anno del massimo campionato professionistico), con la curiosità nel vedere se questi giocatori possano diventare All star o invece dei flop.

Con anche l'incognita di qualche "diamante" che può uscire dal nulla, come Giannis Antetokounmpo (campione Nba, Mvp Rs e Mvp Finals, a suo tempo scelto nel draft alla numero 15). In questi ultimi anni le giovani star si stanno prendendo - stagione dopo stagione - la Nba facendosi notare grazie alle loro gesta, doti tecniche fisiche e atletiche.

Di seguito andiamo ad analizzare i top under 23 della Nba degli ultimi anni.

Draft 2018

Nel draft del 2018 ci furono due ottimi rookie, i quali al loro primo anno di Nba hanno fatto vedere di cosa sarebbero stati capaci negli anni a venire.

Stiamo parlando di Luka Doncic, stella del Basket ancor prima di entrare nella Nba, e di Trae Young giocatore mortifero dalla linea dei 3 punti.

I due giocatori sono diventati ormai All Star, portando la propria squadra ai Playoff.

Rookie 2019

Anche l'anno successivo le prime due scelte al draft del 2019 si sono fatte spazio tra i grandi della Nba. Zion Williamson (selezionato nell'All star Game) e Ja Morant (vincitore del RoY) hanno fatto vedere come si entra nel mondo dei grandi, viaggiando a medie alte di punti e finendo spesso negli Highlights delle partite, grazie alle loro giocate.

I due hanno avuto anche un grande successo mediatico fin dai loro primi anni di Highschool.

I top under 23 del Draft 2020

Andando avanti di un anno arriva la classe draft del 2020, fra i nomi delle giovani promesse spicca sugli altri Lamelo Ball. Giocatore "nato sotto i riflettori" grazie al padre, ma che si è dimostrato ad alti livelli soprattutto grazie alle sue giocate tecniche e spettacolari fin dalla tenera età.

Approdato in Nba come terza scelta, Lamelo si è fatto riconoscere subito grazie alle sue giocate e passaggi "No look", crossover, schiacciate e triple facendo esaltare i compagni di squadra, i tifosi, i fan della Nba e gli addetti ai lavori. Prestazioni che lo hanno portato poi a vincere il premio di miglior rookie dell'anno.

La scelta numero 2 del draft del 2020 è stato James Wiseman, il quale ha giocato poco fin dall'inizio della stagione 2020/2021, non per demeriti ma per un infortunio che l'ha portato a stare fermo diversi mesi, però quando è sceso sul parquet ha fatto vedere il suo potenziale.

La scelta numero 1 del draft è stato Anthony Edwards, il quale grazie alle sue doti tecniche riesce spesso a penetrare trovando varchi costruiti dal palleggio, per poi con la sua esplosività arrivare al ferro anche schiacciando.

I top del Draft 2021

Passiamo ora al Draft dell'annata 2021 che ha portato ottimi rookie sul parquet.

Le prime 10 scelte sono tutte valide e ottime e in queste settimane lo hanno dimostrato, uno di questi è Evan Mobley di Cleveland, che sta viaggiando a "doppie" di media in punti e rimbalzi, avendo anche un ruolo difensivo importante nella squadra.

Un altro rookie che sta giocando a ritmi alti è la seconda scelta del draft Jalen Green, forse ancora meglio stano facendo Scottie Burnes di Toronto e Chris Duarte, rookie di Indiana, questi ultimi due atleti sono dati dagli addetti ai lavori come papabili vincitori del Rookie of the Year.

Insomma, sono sempre di più i giocatori under 23 che stanno diventando protagonisti del basket Nba.