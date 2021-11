Torna sul ring sabato 6 novembre (le prime ore di domenica 7 in Italia) la superstar della boxe mondiale Saul "Canelo" Alvarez. Il pugile messicano sarà contrapposto allo statunitense Caleb Plant in uno scontro che assegnerà le cinture WBA, WBC, WBO e IBF dei pesi supermedi e stabilirà il campione indiscusso della categoria. Un match a suo modo "storico", in un'epoca in cui i campioni tendono spesso a evitarsi, rendendo impossibile stabilire una gerarchia definita nelle varie categorie di peso.

Canelo e un 2021 da mattatore: quattro match in pochi mesi

I favori del pronostico sono tutti per il 31enne Canelo, di gran lunga il pugile più seguito a livello mondiale e un fuoriclasse indiscusso. Il messicano vanta una carriera già fenomenale, con titoli mondiali conquistati in ben quattro categorie di peso (superwelter, medi, supermedi e mediomassimi). Alvarez ha disputato 59 incontri ottenendo 56 vittorie (38 per ko), 1 sconfitta e due pareggi. Un ruolino di marcia incredibile per colui che è considerato il pugile più forte del mondo, sconfitto per l'unica volta ormai oltre otto anni fa dal leggendario Floyd Mayweather Jr. Una sconfitta netta che avrebbe potuto segnare il giovane Canelo, che ha poi invece risalito la china a suon di successi su avversari di ogni tipo.

Nel suo palmares figurano vittorie su campioni del calibro di Shane Mosley, Miguel Cotto, Erislandy Lara, Sergey Kovalev, Gennady Golovkin e tanti altri. Nell'ultimo anno il nativo di Guadalajara ha combattuto già tre volte, con il dichiarato obiettivo di unificare tutti i titoli dei supermedi. Dopo aver battuto il campione WBA e WBC Callum Smith in dicembre, Canelo ha poi sconfitto nettamente Avni Yildirim in febbraio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A maggio è stato invece il turno del campione WBO Billy Joe Saunders, costretto al ritiro all'ottavo round. Ora, a distanza di poco meno di un anno dalla sfida con Smith, sale sul ring per la quarta volta contro Caleb Plant in un match che potrebbe consegnare entrambi alla storia.

Plant contro Canelo da sfavorito, è il match della vita

Il 29enne Caleb Plant è conscio di arrivare a questo match in netto vantaggio nei pronostici, come praticamente ogni avversario della superstar Canelo. "Sweethands" è ad oggi imbattuto, con 21 successi (12 ko ) in altrettanti incontri e il titolo IBF ben saldo alla vita. Plant ha ottenuto la cintura in suo possesso nel gennaio 2019 spodestando l'allora campione Uzcategui con una prestazione sorprendente, per poi difenderla in ben tre occasioni. L'americano è conscio di affrontare in questa occasione il match più duro e più importante della sua carriera, contro un avversario che sembra nel periodo migliore della sua folgorante carriera. L'occasione di conquistare tutte le cinture dei pesi supermedi è ghiotta, ma la pressione è tantissima.

Plant e Alvarez hanno già avuto modo di scontrarsi quando, nella conferenza stampa di presentazione del match, i due sono praticamente venuti alle mani. In quei brevi ma concitati attimi Plant ha avuto la peggio, ma sul ring avrà l'opportunità di riscattarsi e avere la meglio sul suo rivale.

Canelo-Plant: dove vedere il match

La sfida Canelo vs Plant, valida per i titoli mondiali WBA, WBC, WBO e IBF dei pesi supermedi, sarà trasmessa in pay-per view sulla piattaforma streaming FITE TV al prezzo di 14,99 dollari.

Il collegamento con Las Vegas inizierà alle ore 2 di domenica 7 novembre 2021.

FITE TV è raggiungibile sul web ed è visibile su PC, tablet, smartphone e smart TV.