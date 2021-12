Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale e passerà il Natale a casa: il campione paralimpico lascia la clinica a un anno e mezzo dal grave incidente in handbike che lo aveva coinvolto.

"È il regalo più bello che potessimo ricevere; ci auguriamo possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa". È un annuncio che straborda gioia quello dato questa mattina dal Presidente del comitato paralimpico, Luca Pancalli, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'oro tenutasi all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Mentre Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha affermato: "È una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia".

L'ex pilota di Formula1 era stato coinvolto nel giugno 2020 in un gravissimo incidente durante una staffetta di beneficenza di handbike. Operato d'urgenza per le lesioni neurologiche riportate, ha poi trascorso 18 mesi in una clinica per la riabilitazione, fino alla notizia odierna delle sue dimissioni.

Le parole della moglie

Maggiori informazioni sullo stato di salute di Zanardi sono arrivate dalla moglie, Daniela Manni, che ha rilasciato un comunicato sul sito di BMW Group, di cui il pilota è brand ambassador. "Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi", ha affermato la signora Zanardi.

"Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto", ha poi proseguito.

Daniela Manni racconta anche quanto questi lunghi mesi trascorsi in ospedale siano stati resi più difficili dalla pandemia: "Bisogna considerare che, a causa del Covid-19, per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione. Durante questo periodo Alex non ha potuto incontrare amici e parte della famiglia.

Potevamo vederlo solo io, sua madre e nostro figlio, ma solo uno per volta e per non più di un'ora e mezza", conclude la donna, cogliendo l'occasione anche per ringraziare coloro che hanno mandato ad Alex pensieri positivi e di forza.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente di Alex Zanardi avvenbe il 19 giugno 2020. Durante la staffetta tricolore organizzata dal suo team "Obiettivo 3" il pilota, con la sua handbike, invase la corsia opposta andandosi a scontrarsi contro un tir.

Il velocipede si ribaltó, l'impatto fu violentissimo. Bastarono pochi istanti per capire che le condizioni del pilota erano gravissime. Zanardi presentava traumi e fratture su viso e corpo, già segnato dal terribile incidente automobilistico del 2001 che gli aveva causato la perdita delle gambe.

Immediatamente trasportato in elisoccorso all'ospedale di Siena, tra lo sgomento dei compagni e di quanti avevano assistito all'incidente, il campione rimase in coma per mesi.

Da quel momento seguirono poi diverse operazioni chirurgiche e il lungo cammino verso la riabilitazione.