Tre mesi dopo la chiusura della passata stagione, il Ciclismo professionistico è pronto a riaccendersi. Nonostante la cancellazione di alcune delle corse che nel recente passato caratterizzavano la ripresa dell’attività, soprattutto in Oceania e Sud America, il mese di gennaio proporrà comunque una prima manciata di appuntamenti. La stagione 2022 del ciclismo prende il via dalla Spagna, dove molte squadre hanno trascorso le ultime settimane ad allenarsi, con le cinque prove che compongono la Challenge Maiorca. È però in febbraio che il calendario del ciclismo comincia a marciare a pieno regime, con una ricca sequenza di corse in giro tra Europa e Medio Oriente.

Ciclismo, si parte con il Trofeo Calvia

La prima vera corsa del ciclismo professionistico del 2022 è la cinquina di prove della Challenge Maiorca, in programma da martedì 26 a domenica 30 gennaio. Non si tratta di una vera e propria corsa a tappe, ma di cinque gare che si svolgono una dopo l’altra e in cui le squadre al via possono far ruotare i corridori giorno dopo giorno. La prima prova è il Trofeo Calvia del 26, per poi continuare con le altre quattro che offrono opportunità a tutti i corridori, alternando percorsi per velocisti a tracciati più impegnativi. Al via sono attesi molti big, tra cui Alejandro Valverde, Michael Matthews, Alexander Kristoff e Giacomo Nizzolo.

A fine gennaio si comincerà a correre anche in Francia con il Gp La Marseillaise di domenica 30, che sarà anche la corsa che aprirà la stagione di dirette tv di Eurosport.

All’inizio di febbraio il livello si alzerà già in maniera decisa con il Saudi Tour, l’Etoile de Besseges e la Volta Valenciana. In Arabia si vedrà una grande sfida tra velocisti, con Ewan, Bennett, Gaviria, Van Poppel e Groenewegen annunciati al via. Nella corsa francese entrano in scena, tra gli altri, anche Ganna, Ulissi e Carapaz, mentre alla Valenciana iniziano la stagione Nibali ed Evenepoel.

La settimana successiva spicca il Tour de la Provence, in cui è previsto il debutto di altri due big come Julian Alaphilippe ed Egan Bernal.

Il World Tour al via negli Emirati

La seconda parte del mese di febbraio sarà particolarmente ricca di corse. Nella settimana che si conclude domenica 20 sono in calendario la Volta Algarve, con Evenepoel e Moscon, l’Andalusia con Nibali e Trentin, e il Tour du Var dove dovrebbe esordire in maglia Total Peter Sagan.

Domenica 20 scatta anche il World Tour, che dopo la cancellazione del Tour Down Under prende il via con dagli Emirati Arabi Uniti. Lo UAE Tour è in programma dal 20 al 26 febbraio, con un vero parterre de roi che comprende Pogacar, Ganna e Dumoulin.

La fine del mese di febbraio segna poi l’apertura del calendario del ciclismo belga, con le prime classiche, la Het Nieuwsblad e la Kuurne Bruxelles Kuurne, un’anticipazione di quello che sarà il piatto forte dei mesi di marzo e aprile.

Ecco il calendario delle corse del ciclismo di gennaio e febbraio con i canali che le trasmetteranno in tv.

Gennaio

26 – 30 Challenge Maiorca

30 Gp La Marseillaise (Eurosport)

Febbraio