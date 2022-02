La stagione 2022 del Ciclismo professionistico entra definitivamente nel vivo con l’inizio del mese di marzo. Se già a febbraio il calendario ha proposto il primo appuntamento del World Tour, l’UAE Tour vinto dal solito Tadej Pogacar, è con marzo che inizia la lunga serie delle corse storiche del ciclismo. L’evento clou sarà la prima classica monumento della stagione, la Milano – Sanremo di sabato 19 marzo, anticipata da altre corse di prestigio che metteranno l’Italia finalmente al centro del panorama ciclistico internazionale.

Ciclismo, l'Italia parte da Laigueglia

La stagione del ciclismo professionistico non è infatti ancora scattata in Italia. Mentre in Spagna e in Francia si corre già da un mese, ed anche in Belgio l’attività ha preso il via nello scorso weekend, nel nostro paese si partirà solo mercoledì 2 marzo con il Trofeo Laigueglia. La corsa ligure è stata posticipata di un paio di settimane rispetto alla data più tradizionale per avvicinarla alle altre corse italiane e creare un blocco di gare più appetibili dalle grandi squadre.

Da Laigueglia il ciclismo italiano si sposterà quindi in Toscana per l’attesissima Strade Bianche di sabato 5 marzo, una classica dalla storia fresca ma dal sapore antico. Alla corsa senese si attende una sfida stellare, con Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe tra i principali favoriti.

Il calendario si sdoppierà poi tra Italia e Francia, con il consueto intreccio tra Tirreno – Adriatico e Parigi – Nizza. La sovrapposizione tra le due corse non è stata risolta, anzi. In Francia si partirà domenica 6 marzo, con Van Aert, Ganna, Colbrelli e Roglic tra le stelle più attese.

La Tirreno è quest’anno un po’ anticipata, iniziando già al lunedì anziché al mercoledì come avveniva in passato.

Alla Corsa dei due Mari sono attesi tra gli altri anche Pogacar, Alaphilippe, Evenepoel e Carapaz. Parigi – Nizza e Tirreno si chiuderanno quest’anno nella stessa giornata, domenica 13 marzo.

Dalla Sanremo alle classiche del nord

La settimana che parte lunedì 14 sarà segnata dall’avvicinamento alla Milano – Sanremo. Dopo aver corso Parigi – Nizza o Tirreno, chi punta alla Classicissima di Primavera avrà ancora a disposizione qualche occasione per rifinire la condizione, soprattutto la Milano – Torino.

La classica organizzata da RCS è stata spostata in questa data di metà marzo, in cui era già collocata fino al 2007. La Milano – Torino sarà dunque riportata nella sua posizione di apripista della Sanremo: la prima è in programma mercoledì 16, con la Classicissima prevista per sabato 19.

La Sanremo tornerà sul suo percorso più classico, con il rientro del Turchino, assente nelle ultime due edizioni.

Dopo la prima classica monumento il calendario si sdoppierà tra le corse del nord e le gare a tappe. In Belgio inizierà la parte più importante della campagna del pavè, con le corse che portano verso il Fiandre di aprile. Gli uomini da grandi giri e da Ardenne si sposteranno invece in Spagna per la Volta Catalunya, in programma dal 21 al 27, dove sono attesi anche Quintana, Valverde, Dumoulin e Simon Yates.

Ecco il calendario delle corse di ciclismo di marzo 2022 con i canali tv che le trasmetteranno. Le corse programmate dalla Rai si potranno seguire anche in streaming su Rai Play, quelle di Eurosport attraverso i servizi di Eurosport Player e Discovery plus.