Sarà una rivincita molto attesa quella che andrà in scena sabato 12 febbraio (le prime ore di domenica 13 in Italia), quando a Houston si terrà UFC 271. Il main event vedrà infatti sfidarsi per la seconda volta Israel Adesanya e Robert Whittaker, in un match che vede in palio il titolo UFC della categoria dei pesi medi.

Adesanya la stella UFC, Whittaker in cerca di vendetta

La sfida in programma al Toyota Center di Houston si svolgerà ad oltre due anni di distanza dal primo confronto tra i due contendenti. Fu proprio in quella occasione che il 32enne neozelandese di origini nigeriane conquistò il titolo UFC, imponendosi con un perentorio ko al secondo round.

Una vittoria abbastanza netta, seppur contro un Whittaker non al meglio e reduce da diversi infortuni che lo hanno costretto a stop prolungati. L'attuale campione ha comunque dimostrato nell'ottagono di meritare il titolo e e nel corso della sua carriera in UFC ha battuto tutti i migliori rappresentanti della categoria.

Oltre a Whittaker, "The Last Stylebender" ha battuto lottatori del calibro di Paulo Costa, Kelvin Gastelum, Yoel Romero, la leggenda Anderson Silva ed anche il nostro Marvin Vettori (per due volte). Nessuno come lui ha saputo imporre un dominio così netto nella categoria, battendo tutti gli avversari più quotati. Il suo record nelle MMA vanta 21 vittorie ed una sola sconfitta, arrivata ai punti e nella categoria dei mediomassimi nel match valevole per il titolo.

Lo sfidante Robert Whittaker, 31enne neozelandese di origini australiane, ha a sua volta regnato nella categoria dei medi ma ha dovuto soccombere al fenomeno Adesanya. Dopo la sconfitta patita con l'attuale campione nell'ottobre 2019, Whittaker ha inanellato tre successi consecutivi con ottimi elementi come Darren Till, Jared Cannonier e Gastelum, guadagnando l'opportunità di vendicare la sconfitta e riprendersi il titolo UFC.

Anche questa volta i pronostici sono per Adesanya, ma lo sfidante ha tutte le carte in regola per stupire.

UFC 271: il programma

Come consuetudine non sarà solo il match titolato ad avere luogo a Houston, ma UFC ha organizzato una ricca card a contorno della portata principale. La main card prevede infatti altri quattro combattimenti, tra cui: Derrick Lewis vs Tai Tuivasa a livello di pesi massimi, Jared Cannonier vs Derek Brunson (pesi medi), Kyler Phillips vs Marcello Rojo (pesi gallo) e Bobby Green vs Nasrat Haqparast (pesi leggeri).

A suscitare maggiore interesse tra gli incontri della main card, oltre al main event, è la sfida tra i massimi Derrick Lewis e Tai Tuivasa, due specialisti del ko dai quali ci si aspetta sempre qualche conclusione spettacolare. I due sono chiamati a vincere, per tentare di guadagnarsi una chance titolata contro il campione UFC dei massimi Francis Ngannou.

Dove vedere UFC 271

UFC 271: Adesanya vs Whittaker 2 in programma al Toyota Center di Houston sarà trasmesso in diretta in Italia in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà l'intera main card in streaming a partire dalle ore 04:00 di domenica 13 febbraio 2022. La telecronaca è affidata come da tradizione ad Alex Dandi, voce storica delle arti marziali miste. DAZN è visibile in straming su PC, smart tv, smartphone e tablet previo abbonamento.