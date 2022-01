Sarà un evento da non perdere quello che UFC ha programmato per sabato 22 dicembre (le prime ore di domenica 23 in Italia) ad Anaheim (California), dove andrà in scena UFC 270. In programma ben due match titolati, con il main event affidato all'attesissima sfida per il titolo dei pesi massimi tra il campione Francis Ngannou e lo sfidante Cyril Gane. Poco prima sarà il turno del terzo match tra Brandon Moreno e Devinson Figueiredo, valevole per il titolo dei pesi mosca. Una card spettacolare, con i due match titolati che da soli varrebbero il prezzo del biglietto.

Ngannou vs Gane: i pesi massimi UFC parlano francese

Due ex amici, compagni di sparring ed ora divenuti rivali. Sono in sostanza questo Francis Ngannou e Cyril Gane, i due protagonisti principali dell'evento in programma all'Honda Center di Anaheim. Per mesi i due si sono stuzzicati sui vari social, ricordando spesso i tempi trascorsi ad allenarsi insieme nella palestra MMA Factory di Parigi, quando il campione Ngannou era già uno dei nomi più tenuti in UFC e Gane un giovane prospect in cerca della sua grande occasione.

L'attuale detentore della cintura dei massimi arriva a questo match con un record di 16 vittorie e 3 sconfitte in carriera. Approdato in UFC nel dicembre 2015, Ngannou si è subito fatto notare per la sua potenza, arrivando a vincere sei incontri consecutivi prima del limite, battendo in modo indiscutibile anche una star come Alistair Overeem.

La sua prima sconfitta in UFC è arrivata al cospetto di Stipe Miocic nell'incontro valevole per la cintura, un match che sembrava averne ridimensionato le ambizioni. Un'altra sconfitta ai punti nel match successivo contro Derrick Lewis ha solo rallentato la definitiva consacrazione del 35enne franco-camerunense, che con altri 4 successi per ko consecutivi ha ottenuto una seconda chance contro il campione Miocic.

Una occasione che Ngannou non si è lasciato scappare, prendendosi la rivincita con un perentorio ko alla seconda ripresa. Era il marzo 2021 e ad oggi è l'ultimo incontro in UFC del campione dei pesi massimi, che difenderà il suo titolo per la prima volta.

Il 31enne Gane sembra essere al momento l'unico in grado di impensierire Ngannou, forte dei suoi 10 successi in altrettanti incontri e di una tecnica di primo livello.

Contro la potenza del campione però l'incognita è sempre dietro l'angolo e "Bon Gamin" dovrà fare il match perfetto per cingere la cintura da campione attorno alla vita. La sfida tutta francese con un ex compagno di allenamenti aggiunge ulteriore pepe ad un match molto difficile di suo: a vincere sarà anche chi saprà reggere la pressione di un match che sa tanto di resa dei conti.

UFC 270: Moreno vs Figueiredo chiudono la trilogia

Se non bastasse Ngannou vs Gane a soddisfare il palato dei fan, UFC 270 regala un altro match che promette scintille. Il terzo scontro tra Brandon Moreno e Devinson Figueiredo, come i due precedenti, si prospetta spettacolare. In palio, ancora una volta, il titolo dei pesi mosca detenuto da Moreno e conquistato proprio alle spese del suo avversario nel match dello scorso giugno.

Nel primo match, una battaglia lunga cinque round, i due sono stati protagonisti di una guerra senza quartiere, scambiando senza sosta per tutta la durata dell'incontro. Una sfida premiata con il riconoscimento "Fight of The Night" e finita in pareggio. Il match di Anaheim potrebbe chiudere definitivamente la rivalità con una nuova vittoria di Moreno, ma lo sfidante ha tutte le carte in regola per ribaltare di nuovo la situazione e riprendersi il suo titolo. A vincere, in ogni caso, sarà lo spettacolo.

UFC 270: dove vedere l'evento

Come da consuetudine, anche UFC 270: Ngannou vs Gane, sarà trasmesso in Italia in diretta streaming su DAZN. Il collegamento con l'Honda Center di Anaheim è previsto per le ore 04:00 di domenica 23 gennaio, con i primi match della main card in programma.

Questi gli incontri trasmessi, con il commento tecnico di Alex Dandi: Trevin Giles vs Michael Morales (pesi welter), Cody Stamann vs Said Nurmagomedov (gallo), Michel Pereire vs Andre Fialho (welter), Brandon Moreno vs Devinson Figueiredo (titolo pesi mosca) e il main event Francis Ngannou vs Cyril Gane (titolo pesi massimi).