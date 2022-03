Partito come uno dei grandi favoriti della Strade Bianche odierna, Julian Alaphilippe ha invece vissuto una giornata difficile nella corsa senese, già vinta tre anni fa. Il Campione del Mondo è rimasto coinvolto in una rovinosa caduta avvenuta nelle fasi centrali della corsa, un incidente che ha avuto una dinamica insolita e drammatica. In un tratto di sterrato il gruppo è stato investito da una violenta raffica di vento laterale, che ha provocato una serie di sbandamenti e innescato una caduta che ha coinvolto decine di corridori.

Alaphilippe: ‘Non so esattamente cosa sia successo’

Julian Alaphilippe era nelle posizioni di testa del gruppo quando si è verificata la caduta. Il francese della Quickstep ha sganciato il piede dal pedale per cercare di mantenere l’equilibrio sul ciglio della strada, ma quando un corridore della Alpecin, che lo precedeva, è finito a terra, non ha potuto evitarlo. Alaphilippe ha fatto un salto mortale ed è rotolato fuori dalla strada, ma per fortuna ha scampato a conseguenze serie.

Dopo un paio di minuti, il Campione del Mondo è riuscito a prendere una nuova bicicletta e a ripartire.

Dopo un lungo inseguimento, Alaphilippe è tornato in gruppo, ma ha poi pagato lo sforzo, si è staccato ed ha concluso la Strade Bianche nelle retrovie, con oltre otto minuti di distacco.

“Al momento ho mal di schiena” ha raccontato il francese della Quickstep subito dopo l’arrivo. “Non so esattamente cosa sia successo. Il vento soffiava forte, improvvisamente sono caduti davanti a me” ha dichiarato Alaphilippe a proposito della dinamica della caduta.

“È positivo per la squadra che abbiamo qualcuno sul podio con Kasper Asgreen. È arrivato terzo, non è male e ne siamo contenti, soprattutto se pensiamo a Pogacar e a quanto sia andato alla grande” ha aggiunto il Campione del Mondo.

C’était plutôt une belle journée, jusqu’au moment où je n’ai pas eu le choix que d’aller visiter le champ. Un bon mal de dos alors on fait le point demain avant le départ de @TirrenAdriatico.



Un grand merci à toute l’équipe. Bravo à @k_asgreen qui monte sur le podium 👏👏👏 pic.twitter.com/6OPglBZR3J — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) March 5, 2022

‘I piani sono cambiati dopo l’incidente a Julian’

L’incidente ad Alaphilippe ha costretto la Quickstep a rivedere la sua strategia.

Viste le difficoltà del Campione del Mondo, il ruolo di leader è passato a Kasper Asgreen, che nel finale è stato il più volitivo tra i corridori del gruppetto inseguitore di Pogacar, dominatore assoluto della corsa. Il danese se ne è andato insieme a Valverde nell’ultimo tratto di sterrato ed ha poi concluso la corsa al terzo posto.

“I nostri piani sono cambiati dopo l’incidente a Julian, che è avvenuto in un brutto momento. È rientrato, ma ha speso tante energie che poi non aveva nel finale. Anche in queste condizioni ha lavorato sodo. La squadra ha lavorato in modo impressionante, tutti i ragazzi sono stati fantastici. Sono contento del podio e di come sta crescendo la mia condizione” ha dichiarato Kasper Asgreen.