Nelle scorse ore è stato ufficialmente presentato il percorso dei mondiali di ciclismo di Wollongong, previsti per il prossimo mese di settembre 2022. La rassegna iridata, che si svolgerà interamente in Australia, si svolgerà tra il 18 e il 25 di settembre e in programma saranno presenti ben undici prove. Di queste, quattro sono femminili, sei maschili mentre l'ultima è una crono-staffetta mista. I titoli che verranno assegnati, però, saranno 13. Ciò in virtù del fatto che gli under 23 correranno con gli élite ma avranno una loro classifica a parte.

La prova di chiusura sarà quella in linea maschile élite

Il programma prevede che nel primo giorno di mondiali si correranno le prove élite di cronometro maschile e femminile. A chiudere la rassegna iridata, invece, sarà come di consueto la prova in linea maschile élite, che prevede un percorso di una lunghezza pari a 266,9 chilometri.

Entrando nello specifico di quest'ultima prova, inizialmente il percorso scelto era stato annunciato per le ruote veloci. In realtà, prima di arrivare allo sprint, i ciclisti dovranno affrontare diverse asperità altimetriche. Il primo circuito, infatti, si sviluppa intorno al Mount Keira, una salita abbastanza lunga (di 8,7 km) che presenta una pendenza media del 5% (con punte, però, anche del 15%).

Il primo circuito, poi, presenta anche una parte molto tecnica e, per questo, anche tanto insidiosa.

Il secondo circuito che dovrà essere affrontato, invece, presenta come massima asperità la salita del Mount Pleasant, un piccolo strappo di 1,1 km che, però, presenta una pendenza media del 7% (con picco massimo pari al 14%).

Le donne dovranno affrontare sei tornate, mentre gli uomini dodici

Sia le donne che gli uomini élite partiranno dal villaggio di Helensburgh, per poi procedere verso sud, in direzione di Wollongong. Una volta qui, si affronterà la già citata salita del Monte Keira. Successivamente, i corridori affronteranno un tratto in discesa lungo 10 chilometri.

Gli atleti, poi, continueranno la prova verso il secondo circuito, tutto urbano a Wollongong. Qui i ciclisti dovranno affrontare lo strappo del Monte Pleasant.

L'intero percorso sarà affrontato per sei volte nella prova élite femminile (164,3 km con 2433m di dislivello), mentre gli uomini dovranno correre in tale percorso per ben dodici volte (266,9 km con 3945m di dislivello).

Per quanto riguarda le prove cronometro, i ciclisti dovranno affrontare per ben due volte un circuito cittadino, affrontando una distanza totale di 34,2 chilometri. Leggermente più corto, invece, il percorso che dovranno affrontare i corridori impegnati nella crono-staffetta mista e nelle crono individuali uomini under 23, donne junior e uomini junior.