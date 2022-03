Colpo di scena a soli tre giorni dal grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, la seconda classica monumento della stagione del Ciclismo che si corre domenica 3 aprile. Il favorito numero uno della vigilia, il Campione del Belgio Wout van Aert, potrebbe essere costretto a dare forfait. Il leader della Jumbo Visma non si è presentato stamani alla consueta ricognizione che il team olandese ha effettuato sulla parte finale del percorso del Fiandre. Van Aert ha accusato un problema di salute che la squadra non ha specificato, ma che probabilmente è uno dei malanni di stagione, bronchiti e influenze, che stanno imperversando nelle ultime settimane in mezzo al gruppo.

Van Aert, niente ricognizione

Per Wout van Aert la rinuncia a questo Giro delle Fiandre sarebbe un colpo molto grave. Il fuoriclasse della Jumbo Visma ha preparato questa primavera di classiche come mai in passato, sacrificando anche la stagione del ciclocross, il suo primo amore. Il belga è arrivato alle prime classiche in gran spolvero, come ha dimostrato vincendo sia la Omloop Het Nieuwsblad che la E3 Saxo Bank di Harelbeke.

Anche alla Gand Wevelgem di domenica scorsa van Aert ha dato una notevole dimostrazione di forza, lasciando però spazio al compagno di squadra Christophe Laporte, poi arrivato secondo. Il 30 marzo la campagna di classiche del pavè è arrivata all'ultima tappa di avvicinamento al Fiandre, la Dwars door Vlaanderen.

Van Aert non ha partecipato, come era già previsto nel suo programma personale, ma la corsa ha riportato in copertina il suo storico rivale Mathieu Van der Poel, preannunciando un altro epico scontro nel Fiandre di domenica 3 aprile.

Purtroppo la grande sfida, che era rimasta a lungo in dubbio per l'infortunio alla schiena di Van der Poel, sembra invece destinata a saltare per il probabile forfait di Wout van Aert.

Nel giorno della ricognizione del percorso, la Jumbo Visma ha annunciato che il suo campione ha accusato dei problemi di salute. Van Aert non ha pedalato con i compagni sulla parte finale del tracciato della Ronde, e il suo recupero per domenica è in forte dubbio. "La sua partecipazione al Giro delle Fiandre è improbabile" ha comunicato la Jumbo Visma sui suoi spazi social.

🇧🇪 #RVV22



Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 31, 2022

Niermann: 'Senza Wout dobbiamo cambiare il piano'

Il Ds del team Grischa Niermann ha aggiunto che "van Aert non si sente bene e per questo è rimasto a casa, purtroppo oggi dobbiamo fare a meno di lui". Il tecnico tedesco ha confermato che al momento c'è un certo pessimismo sulla sua presenza per la corsa di domenica. "Dobbiamo ammettere che c'è la possibilità che non gareggi. Se è così dobbiamo cambiare il nostro piano" ha dichiarato Niermann.

L'assenza di van Aert delineerebbe una situazione tattica del tutto nuova in questo Giro delle Fiandre, visto che il belga era il favorito numero uno, con la squadra decisamente più forte alle sue spalle.

Senza il suo leader la Jumbo Visma, preannunciata come la squadra di riferimento di questo Fiandre, giocherebbe le sue carte in maniera completamente diversa, forse con qualche attacco da lontano. "È una grande delusione e battuta d'arresto, ma abbiamo una squadra che sta bene e due corridori che sono tra i migliori, Tiesj Benoot e Christophe Laporte" ha commentato Grischa Niermann, lasciando una piccola porta aperta ad un recupero in extremis di van Aert. "Se si sente bene e pronto allora potremmo anche farlo correre, ma domani ne sapremo di più" ha concluso il tecnico della Jumbo Visma.