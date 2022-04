Si disputerà questo sabato 9 aprile alla Saitama Super Arena di Saitama (Giappone) uno degli incontri più attesi della stagione pugilistica, che coincide con il ritorno sul ring del pugile kazako Gennady Golovkin. Il campione IBF dei pesi medi affronterà in trasferta l'attuale campione WBA della categoria Ryota Mutata, in un match di riunificazione che in tanti aspettano da mesi. La sfida sarebbe dovuta andare in porto a dicembre 2021 nella terra del Sol Levante, ma l'evento è stato rimandata a causa delle severe restrizioni anti Covid.

Golovkin: vincere per sfidare Canelo

A 40 anni appena compiuti "GGG" è ancora uno dei pugili più forti del panorama mondiale, un nome inciso nella pietra nell'elite della boxe del nuovo millennio. Il pugile kazako vanta un record di 41 vittorie (36 ko), 1 pareggio ed una sconfitta. Gli unici due match che non è riuscito a vincere sono quelli in cui ha affrontato la superstar messicana Saul "Canelo" Alvarez, contro il quale ha rimediato un pareggio ed una sconfitta ai punti con verdetti risicati e non del tutto condivisi dagli addetti ai lavori. Nel corso della sua formidabile carriera Golovkin ha dettato legge nella categoria dei pesi medi per quasi un decennio, avendo conquistato il titolo WBA nel lontano 2010, per poi difenderlo in altre 20 occasioni.

Perso lo scettro in modo discusso contro Alvarez nel 2018, il kazako è ritornato campione poco più di un anno dopo battendo l'ucraino Derevyanchenko nel match valevole per il titolo IBF. Titolo che 40enne fuoriclasse ha difeso con successo nel dicembre 2021 contro il polacco Kamil Szeremeta, battuto in 7 round in Florida. Da allora "GGG" è inattivo, e contro Murata affronta una trasferta decisiva per il suo futuro.

Un'altra importante vittoria potrebbe portarlo ad una terza sfida con Canelo Alvarez, un match che il kazako vuole fortemente per vendicare l'ingiusta sconfitta con cui venne privato dei suoi titoli mondiali.

Murata alla prova della verità: contro Golovkin il match che vale una carriera

Se per Golovkin una vittoria potrebbe significare un ulteriore successo in una carriera formidabile, per il 36enne giapponese Ryota Murata la sfida di Saitama è una vera "prova del nove".

Pur arrivando a conquistare un titolo mondiale, il nipponico non ha mai affrontato avversari del calibro del suo avversario, lasciando su di sé un alone di mistero sul reale valore ai massimi livelli. Nel suo record si contano 16 vittorie e 2 sconfitte, giunte contro avversari di non altissimo livello. Sconfitte che l'attuale campione WBA ha prontamente vendicato nei match di rivincita, ma che fanno pensare a un pugile non in grado di impensierire il campionissimo kazako. In ogni caso Murata è un ottimo pugile, al quale resta da dimostrare il suo valore ai massimi livelli del pugilato mondiale. Anche in questo caso, una vittoria di prestigio contro Golovkin proietterebbe il giapponese in una nuova dimensione, che potrebbe portarlo ad altri affascinanti match di riunificazione con i detentori delle altre cinture dei pesi medi.

Golovkin-Murata: dove vedere il match

La supersfida di Saitama tra Gennady Golovkin e Ryota Murata, valevole per i titoli WBA e IBF dei pesi medi, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 9:30 di sabato 9 aprile. La telecronaca sarà affidata a Niccolò Pavesi e all'ex campione europeo e mondiale Alessandro Duran.