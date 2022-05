Gli Internazionali d'Italia di Tennis decreteranno nel corso della giornata di sabato 14 maggio sulla terra rossa del Foro Italico i nomi dei due finalisti dell’Atp Masters 1000 di Roma dell'edizione 2022.

Zverev sfida Tsitsipas

La prima semifinale del singolare maschile vedrà opposti alle ore 14:30 il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il venticinquenne tennista di Amburgo è approdato per la terza volta in carriera al penultimo atto del torneo romano (vinto nel 2017) senza perdere un set. Zverev, numero 3 del ranking mondiale, ha raggiunto, infatti, le semifinali sconfiggendo l’argentino Sebastian Baez (7-6, 6-3), l’australiano Alex De Minaur (6-3, 7-6) e il cileno Cristian Garin (7-6, 6-2).

Decisamente più complicato il cammino per Stefanos Tsitsipas. Il quinto giocatore nella classifica Atp, prima di fermare nei quarti di finale la corsa dell’altoatesino Jannik Sinner (7-6, 6-2), è dovuto ricorrere alla terza e decisiva partita per avere ragione del bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 5-7, 7-6) e del russo Karen Khachanov (4-6, 6-0, 6-3). Il ventitreenne ateniese aveva raggiunto questo traguardo agli Internazionali d’Italia soltanto nel 2019 quando venne sconfitto da Rafael Nadal. Il bilancio delle precedenti undici sfide è favorevole a Tsitsipas uscito vittorioso in sette circostanze. Il giocatore greco è in vantaggio per 3-1 nei match disputati sulla terra battuta ma ha perso l’ultimo (4-6, 6-3, 2-6) andato in scena a Madrid la settimana scorsa.

Ruud cerca la rivincita contro Djokovic

A contendersi l’altro posto in finale nell'Atp Masters 1000 di Roma saranno alle ore 19:30 il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud. Il trentaquattrenne belgradese centra il suo nono ingresso consecutivo in semifinale agli Internazionali d’Italia (vinti cinque volte) dopo aver superato, senza cedere alcun set, il russo Aslan Karatsev (6-3, 6-2), lo svizzero Stan Wawrinka rientrato ufficialmente nel circuito soltanto a Montecarlo (6-2, 6-2) e il canadese Félix Auger-Aliassime (7-5, 7-6).

Il numero uno del tennis mondiale si troverà di fronte Casper Ruud. Il ventitreenne tennista di Oslo tornerà a distanza di tre mesi (Buenos Aires) a disputare una semifinale sulla terra battuta avendo prevalso nell’ordine sull’olandese Botic Van de Zandschulp (6-7, 6-2, 6-4), sullo statunitense Jenson Brooksby (6-3, 6-4) e sul canadese Denis Shapovalov giustiziere al terzo turno di Rafael Nadal (7-6, 7-5).

Ruud, decimo nel ranking Atp, era approdato tra i best-4 del torneo romano soltanto nell'edizione del 2020 quando venne sconfitto proprio da Djokovic poi trionfatore nell’atto conclusivo sull’argentino Diego Schwartzman. L’unico altro precedente tra i due giocatori è andato curiosamente in scena sempre nel Bel Paese alle Atp Finals di Torino dello scorso anno: l’attuale leader della classifica Atp s’impose anche in quella occasione senza perdere set.

Risultati e programma dell'Atp Masters 1000 di Roma

Quarti di finale:

Zverev (Ger) vs Garin (Chi) 7-6, 6-2

Tsitsipas (Gre) vs Sinner (Ita) 7-6, 6-2

Ruud (Nor) vs Shapovalov (Can) 7-6, 7-5

Djokovic (Srb) vs Auger-Aliassime (Can) 7-5, 7-6

Semifinali, sabato 14 maggio:

14:30 Zverev (Ger) vs Tsitsipas (Gre)

19:30 Djokovic (Srb) vs Ruud (Nor)