È tutto pronto per la nuova edizione delle Pigiessiadi 2022, presentate dal Comitato Regionale PGS Calabria, nel ricordo di Luigi Corio, scomparso prematuramente due anni fa all’età di 44 anni. La kermesse avrà inizio il 2 giugno 2022 e sarà composta da tre appuntamenti che si concluderanno il 10 luglio. Il Comitato è un ente riconosciuto da CONI, con il patrocinio dei Comuni di Soverato e Isca.

Tantissimi i ragazzi che arriveranno in Calabria e giungeranno da tutta Italia. Dovrebbero essere all’incirca 2000 i partecipanti assieme alle rispettive squadre e associazioni e si sfideranno in tornei di vari sport come calcio a 5, pallavolo, basket e danza.

Gli appuntamenti per le Pigiessiadi 2022

Le Pigiessiadi rappresentano un’occasione di crescita e divertimento per grandi e piccoli. Ad aprire la manifestazione sarà la Nation League, giovedì 2 giugno e terminerà domenica 5 giugno. Vi prenderanno parte le squadre vincitrici dei campionati provinciali e regionali.

A seguire, vi sarà la Junior League, circa un mese dopo, domenica 3 luglio comincerà sino a mercoledì 6 luglio. Per questi giorni è prevista la libera partecipazione riservata, però, alle categorie giovanili. Subito dopo, giovedì 7 luglio, inizieranno i Master Games, il tutto si concluderà poi domenica 10 luglio. In questo caso la partecipazione è consentita alle categorie ‘libere’.

Pigiessiadi: spettacolo e divertimento

Non solo sport e non soltanto tornei nelle Pigiessiadi 2022. La kermesse, in tutte e tre le date, verrà arricchita grazie ad alcuni spettacoli.

Uno degli obiettivi della manifestazione sarà quello di valorizzare la Calabria [VIDEO]con tutto ciò che di bello ha da offrire. Aggregazione e sport, quindi, si fonderanno nelle location suggestive dei villaggi Nausicaa e Santandrea a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, e La Felusca a Isca Marina, entrambi due comuni del catanzarese.

Demetrio Rosace: ‘Questa edizione ha raggiunto numeri importantissimi’

Blasting News ha raccolto le dichiarazioni di uno degli organizzatori della kermesse, Demetrio Rosace. “Quest’anno siamo andati ben oltre ai confini calabresi ed alle aspettative per questa manifestazione. Le Pigiessiadi nascono come momento di raduno delle associazioni principalmente calabresi che quest’anno abbiamo voluto ampliare mettendoci un contesto di finali con la Nation League.

Poi avremo altri due appuntamenti con la Junior League per i più giovani e i Master Games".

Rosace ha poi aggiunto: "È un appuntamento che riproponiamo ogni anno ma in questa edizione ha già raggiunto numeri importantissimi in termini di partecipanti, di associazioni, di atleti, dirigenti, accompagnatori. Tante le istituzioni coinvolte e non possiamo che essere orgogliosi di questo traguardo raggiunto da PGS Calabria, sempre visto come il risultato di un lavoro effettuato con particolari esigenze del territorio e ci rilancia come la prima realtà più virtuosa per lo sport di squadra nel contesto che comprende PGS Italia”.