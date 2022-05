Sabato 28 maggio, alla Tampere Deck Arena, andranno in scena le semifinali dell’85^ edizione dei Mondiali di hockey su ghiaccio.

Il programma si aprirà alle ore 13:20 con la sfida tra i padroni di casa della Finlandia e gli Stati Uniti e proseguirà alle ore 17:20 con il match tra Canada e Repubblica Ceca.

Le medaglie verranno assegnate il giorno successivo con la disputa alle 14:20 della finale per il 3°/4° posto e alle 19:20 di quella per il titolo.

Finlandia-Stati Uniti, presentazione della prima semifinale

La Finlandia, campione olimpica a febbraio battendo in finale la Russia per 2-1, ottiene l’ingresso tra le migliori quattro del torneo a spese della Slovacchia superata in rimonta a Tampere per 4-2.

La rappresentativa slovacca s’illude di potersi prendere una rivincita su quella nordica, uscita vittoriosa a febbraio dalla semifinale di Pechino, portandosi avanti per 2-0 in virtù delle realizzazioni di Adam Sykora (08:17) e Pavol Regenda (15:16). I padroni di casa, finalisti della passata rassegna iridata, reagiscono con determinazione ribaltando la situazione a proprio con i centri di Marko Anttila (18:27 e 23:44), Sakari Manninen (44:01) e Saku Maenalanen (59:59).

Gli Stati Uniti raggiungono, invece, l’obiettivo prevalendo a Helsinki con un secco 3-0 su una Svizzera presentatasi all’appuntamento con un record perfetto (7-0) e una media di cinque reti a partita. La giovane selezione a stelle e strisce passata in vantaggio all’11:59, in situazione di powerplay, grazie ad una sfortunata deviazione nella propria porta con il pattino di Calvin Thürkauf raddoppia al 16:42 con una gran giocata di Adam Gaudette e chiude definitivamente i conti al 54:06 con il centro di Ben Meyers.

Finlandia e Stati Uniti si sono già incontrate in questa edizione dei Mondiali di hockey su ghiaccio: il 15 maggio la selezione nordica si aggiudicò con un perentorio 4-1 il confronto diretto valido per il girone B del Preliminary Round.

Canada-Repubblica Ceca, presentazione della seconda semifinale

Una rete di Drake Batherson nell’overtime consente al Canada di conquistate una clamorosa vittoria in rimonta per 4-3 sulla Svezia nel quarto di finale andato in scena a Tampere.

La rappresentativa nordamericana, sotto 0-3 al termine del secondo periodo a seguito delle segnature di Carl Klingberg (01:27), William Nylander (07:04) e Max Friberg (28.23), riesce nell’ultima frazione a centrare in extremis la parità andando a segno con Ryan Graves (41:21), Pierre-Luc Dubois (58:07 in 6vs4) e Matt Barzal (58:37 in 6vs5).

La Svezia che a poco meno di due minuti dal termine vedeva vicinissima la possibilità di bissare il successo riportato a Pechino nei quarti di finale dei Giochi Olimpici accusa il colpo. Il Canada sulle ali dell’entusiasmo fa sua la qualificazione sfruttando con Batherson al 60:43 la superiorità numerica generata 18 secondi prima dall’esclusione di William Nylander.

La Repubblica Ceca, a tre anni di distanza dall’ultima volta, si assicura la partecipazione ad una semifinale dei Mondiali di hockey su ghiaccio sconfiggendo a Helsinki la Germania con un netto 4-1. La Cechia vola a metà gara sul 3-0 con le reti realizzate in situazione di powerplay da David Pastrnak (02.17), Roman Cervenka (10.04) e David Krejci (32:04).

La Germania prova a rientrare in partita accorciando le distanze con Moritz Seider (53:48). A spegnere le ultimissime speranze di rimonta tedesche ci pensa a 100’’ dalla fine Jiri Smejkal. L’ultimo confronto diretto tra Canada e Repubblica Ceca è legato proprio alla semifinale dei Mondiali disputati in Slovacchia: il 25 maggio del 2019 la Nazionale della Foglia d’Acero ottenne a Bratislava una larga affermazione per 5-1.

I risultati dei quarti di finale dei Mondiali di hockey su ghiaccio

Germania vs Repubblica Ceca 1-4 (0-2; 0-1; 1-1)

Svezia vs Canada 3-4 OT (2-0; 1-0; 0-3; 0-1)

Svizzera vs Stati Uniti 0-3 (0-2; 0-0; 0-1)

Finlandia vs Slovacchia 4-2 (1-2; 1-0; 2-0)