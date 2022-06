Appena archiviato il Giro d’Italia con il successo di Jai Hindley, il Ciclismo professionistico è pronto a ripartire con una fitta serie di corse che porteranno verso l’appuntamento centrale della stagione, il Tour de France. Il calendario World Tour del mese propone due storiche corse a tappe, il Critérium del Delfinato e il Giro di Svizzera, classiche gare di avvicinamento al Tour in cui però mancherà Pogačar, che ha scelto di correre nella sua Slovenia.

Delfinato, Svizzera e Slovenia sulla strada verso il Tour

Una settimana esatta dopo la conclusione del Giro, domenica 5 giugno, il calendario del World Tour riparte con il Critérium del Delfinato, la corsa a tappe francese che si concluderà domenica 12.

Il tracciato del Delfinato è storicamente uno dei più impegnativi tra quelli delle gare a tappe di una settimana e anche stavolta non fa eccezione. Il percorso propone una cronometro individuale di 32 chilometri e ben tre arrivi in salita, tra cui l’ultimo, il più impegnativo, a Plateau de Solaison. I corridori dovranno affrontare alcune salite storiche del Tour de France, tra cui il Galibier, la Croix de Fer e la Colombière.

L’uomo più atteso della corsa sarà Primož Roglič, attorniato da una Jumbo-Visma che ricalcherà in buona parte quella che poi vedremo al Tour, con Vingegaard, Van Aert e Kruijswijk. Tra gli altri protagonisti da classifica spiccano i nomi di Enric Mas, David Gaudu, Jack Haig, Damiano Caruso, Ben O’Connor, mentre tra i cacciatori di traguardi parziali ci saranno Dylan Groenewegen e Filippo Ganna.

Molto atteso è anche Juan Ayuso, uno dei fenomeni della nuova generazione.

Nello stesso giorno in cui si concluderà il Delfinato, domenica 12 giugno, scatterà anche il Giro di Svizzera. La corsa elvetica, che si chiuderà domenica 19, propone due arrivi in salita a Moosalp e Malbun, e un’ultima tappa a cronometro di 25 chilometri.

Tra i favoriti spiccano i nomi di Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Remco Evenepoel, Mikel Landa, Dani Martínez e Adam Yates.

L’altro appuntamento di spicco sulla via del Tour de France è il Giro di Slovenia, in calendario dal 15 al 19 giugno. Questa corsa non fa parte del World Tour, ma avrà al via il numero uno del ciclismo mondiale, Tadej Pogačar, che proprio come un anno fa correrà sulle strade di casa in preparazione al Tour.

In Italia con Appennino e AIRace

Dopo il Giro, il calendario del ciclismo resterà attivo anche in Italia in questo mese di giugno. Nella festività del 2 giugno si correrà una delle classiche storiche del nostro ciclismo, il Giro dell’Appennino con l’arrivo a Genova. La corsa non sarà trasmessa in tv, ma sarà fruibile online sul canale Youtube di PMG Sport. Dal 4 all’8 è invece in programma la Adriatica Ionica Race, la corsa a tappe promossa da Moreno Argentin, che propone anche una frazione con arrivo in salita sul Monte Grappa.

A fine mese, domenica 26 giugno, si assegnerà quindi la maglia di Campione d’Italia. La corsa in linea dei professionisti si svolgerà in Puglia, con la partenza da Castellaneta Marina e l’arrivo ad Alberobello.

Ecco le corse di ciclismo del mese di giugno con i canali che le trasmetteranno in tv: