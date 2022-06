Il Tour de France potrebbe colmare una lacuna nell’edizione del 2024. La più prestigiosa corsa del Ciclismo professionistico non è mai partita dall’Italia. Il nostro paese è l’unico, tra quelli che confinano con la Francia, a non aver mai ospitato il via della corsa, nonostante tanti campioni del ciclismo azzurro abbiano contribuito a rendere leggendario il Tour con le loro imprese. Negli anni scorsi alcuni progetti che miravano ad ottenere il Grand Depart del Tour non hanno avuto successo, soprattutto per questioni economiche, ma ora sembra arrivato il momento giusto per concretizzare l’idea.

Firenze e Bologna coinvolte nel progetto

Ad anticipare la notizia della probabile assegnazione della partenza del Tour de France 2024 all’Italia è stata la Gazzetta dello Sport. Il progetto coinvolge tre regioni: Toscana, Emilia – Romagna e Piemonte. Tra fondi pubblici e privati sarebbe stato messo insieme un budget di circa dieci milioni di euro, abbastanza da convincere ASO, la società organizzatrice della corsa francese.

In attesa della conferma ufficiale delle parti interessate, c’è già un piano preciso per il percorso della parte italiana del Tour 2024.

Il via sarebbe da Firenze, per arrivare con la prima tappa a Rimini. La seconda tappa andrebbe da Cesenatico, chiaro omaggio a Pantani, a Bologna, con un tracciato nervoso disegnato nel finale sui colli attorno al capoluogo emiliano.

Infine, nella terza tappa, i corridori partirebbero da Modena per arrivare a Piacenza. Il Tour de France rimarrebbe in Italia anche per il via della quarta frazione, previsto a Pinerolo, luogo storico per il ciclismo, legato ad un’epica impresa di Fausto Coppi al Giro ’49. Da qui in poi il Tour tornerebbe definitivamente in Francia per il prosieguo della corsa.

Dopo le anticipazioni pubblicate dalla Gazzetta, che dà per fatto l’accordo, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sono intervenuti per puntualizzare che non c’è ancora niente di ufficiale e definitivo. “Come noto esiste la candidatura ad ospitare il Tour de France 2024 in Emilia – Romagna e Toscana, ma questa è la sola cosa certa, ogni altra notizia non può trovare nessuna conferma ufficiale” hanno comunicato Nardella e Bonaccini.

Per il finale probabile soluzione Nizza

Il via dall’Italia non sarebbe l’unica novità assoluta per il Tour de France 2024. La conclusione potrebbe infatti spostarsi da Parigi a Nizza. Nella sua più che centenaria storia, il Tour si è sempre concluso a Parigi, ed ormai dagli anni settanta sempre nello splendido scenario dei Campi Elisi, un rito tra i più consolidati e suggestivi dell’intero mondo dello sport.

Nel 2024 la capitale francese ospiterà infatti le Olimpiadi estive. Tra la conclusione del Tour e la cerimonia d’apertura dei Giochi, che non si svolgerà in uno stadio ma lungo la Senna, ci sono infatti solo cinque giorni. Questa vicinanza renderebbe impossibile far concludere il Tour a Parigi.

Per l'ultima tappa della corsa si sta dunque pensando concretamente all’ipotesi di Nizza, che consentirebbe anche di allestire un percorso con caratteristiche tecniche ben diverse rispetto alla tradizionale passerella parigina.