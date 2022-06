Come ogni altro grande evento sportivo, anche il Giro d’Italia non porta solo gloria e prestigio ai corridori di maggior successo. La corsa rosa ha infatti messo in palio un montepremi di circa un milione e mezzo di euro. Ogni vittoria e piazzamento, sia nella classifica generale che in quelle secondarie e nelle singole tappe, è stato retribuito dall’organizzazione del Giro con un premio in denaro. Anche i traguardi volanti, i Gran premi della montagna e la leadership giornaliera nelle varie classifiche hanno assegnato dei premi, permettendo così anche a corridori e squadre non di primissimo piano di prendersi una parte della torta.

Ciclismo, un montepremi da un milione e mezzo al Giro

La quota principale del montepremi di un milione e mezzo di euro del Giro d’Italia è stata suddivisa ai primi corridori della classifica generale. Grazie alla vittoria finale, al successo di tappa sul Blockhaus e agli altri piazzamenti raccolti lungo il percorso, Jai Hindley si è preso la testa anche della graduatoria dei corridori che hanno guadagnato più premi. L’australiano della Bora - hansgrohe ha sfiorato la quota di trecentomila euro, fermandosi a 291.770.

Le posizioni del podio finale del Giro d’Italia e quelle della classifica dei premi guadagnati sono identiche, cosicché al secondo posto troviamo Richard Carapaz con 160.108 euro e al terzo Mikel Landa con 73.761 euro.

Qui la classifica generale e quella dei guadagni si discostano, con l’ingresso dei vincitori delle maglie secondarie e di altri protagonisti della corsa rosa.

Démare ai piedi del podio

Con tre vittorie di tappa e la classifica a punti, Arnaud Démare è risultato il quarto corridore per premi incassati in questo Giro, con 65.741 euro. La maglia bianca e la lunga avventura in rosa ha permesso a Juan Pedro López di mettere insieme ben 55.301 euro. A seguire ci sono poi il vincitore dei GPM e di due tappe Koen Bouwman, e Mathieu van der Poel, grande protagonista di tutta la corsa con una vittoria di tappa, altri tre piazzamenti sul podio e il premio di corridore più combattivo.

A chiudere la top ten dei corridori che hanno accumulato più guadagni ci sono Santiago Buitrago, vincitore a Lavarone e secondo tra i giovani, Jan Hirt, trionfatore all’Aprica e sesto in classifica finale, e Fernando Gaviria, secondo in due tappe.

Bisogna ricordare che questi premi non vengono intascati direttamente dal corridore, ma sono suddivisi con i compagni e lo staff della squadra.

La classifica dei premi del Giro d’Italia