Il mondo del Ciclismo è ormai pronto a vivere le emozioni della più prestigiosa corsa della stagione, il Tour de France. La Grande Boucle scatta venerdì 1° luglio con una cronometro individuale a Copenhagen, per poi proseguire con altre due tappe in Danimarca, prima del ritorno in Francia. La corsa godrà, come sempre, di una straordinaria copertura mediatica, degna di un vero grande evento. In Italia il Tour de France sarà trasmesso sia dalla Rai che da Eurosport con ampie dirette in tv e in streaming. Solo Eurosport, però, riproporrà il copione visto al Giro d'Italia, con la trasmissione integrale di ogni tappa dalla partenza all'arrivo, mentre la Rai entrerà in collegamento a corsa già iniziata.

Contador e Wiggins inviati di Eurosport

Eurosport ha preparato una programmazione a tuttotondo per il Tour de France che parte venerdì 1° luglio. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus in maniera integrale, dalla partenza all'arrivo di ogni tappa. L'orario di inizio delle trasmissioni varia dunque in relazione a quello delle varie tappe, tra le 12 e le 13:30. Uniche eccezioni sono la cronometro d'apertura e il gran finale parigino che prenderanno il via in un orario più tardo, rispettivamente alle 15:30 e alle 16.

A commentare la corsa sarà la collaudata coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, che saranno affiancati da una terza voce, ruolo in cui si alterneranno Wladimir Belli e Moreno Moser.

Bradley Wiggins e Alberto Contador saranno gli inviati in gruppo e seguiranno alcune tappe in moto. Eurosport ha anche un canale Twitch dedicato al Tour de France, che inizierà ogni giorno la diretta alle 14:30 con commenti e analisi della corsa. Il dopo tappa "Tour 360" sarà invece affidato a Giulia Cicchinè con Gregorio e Magrini, in diretta su Discovery Plus ed Eurosport Player.

Tour de France, la Rai cancella lo studio di Milano

Il Tour de France della Rai presenta invece diverse novità rispetto alle passate edizioni. Il canale sarà Rai 2 e la diretta della corsa sarà gestita interamente dalla Francia, senza lo studio da Milano in cui intervenivano spesso giornalisti e campioni del passato. La Rai non trasmetterà le fasi iniziali delle tappe, ma entrerà in collegamento dalle 14:20.

La squadra di inviati sarà composta dal telecronista Stefano Rizzato, al debutto come prima voce del Tour, dal commentatore tecnico Stefano Garzelli, da Francesco Pancani, conduttore del dopo tappa "Tour Replay" e da Ettore Giovannelli, che si occuperà delle interviste.

Nella prima parte del Tour de France, la diretta di Rai 2 sarà preceduta da un altro grande appuntamento con il ciclismo, il Giro d'Italia donne. Dal 1° al 10 luglio la Rai trasmetterà le fasi finali di ogni tappa della corsa rosa, con il commento di Umberto Martini e Giada Borgato.