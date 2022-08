La Vuelta Burgos, scattata oggi con la prima tappa all'Alto del Castillo, è iniziata con la firma di Santiago Buitrago. La corsa spagnola, che fa da ideale preambolo per la Vuelta Espana, ha riportato sulla scena molti dei protagonisti del Giro d'Italia, che si stanno lanciando verso la seconda parte della stagione. In gruppo si sono rivisti anche Hindley, Landa, Valverde e Vincenzo Nibali, che ha interpretato in maniera battagliera il finale di corsa. Il campione della Astana ha cercato di portare via un gruppetto a una dozzina di chilometri dall'arrivo, ma non è riuscito nel suo intento.

La tappa si è poi risolta nella rampa finale verso il Castillo di Burgos, dove Buitrago, altro corridore proveniente dal Giro, ha sorpreso tutti con uno scatto a 500 metri dall'arrivo.

1 Etapa | Vuelta a Burgos



🥇 @SantiagoBS26 gana la primera etapa de la @VueltaBurgos de 157km con salida desde la Catedral y llegada en el Castillo de #Burgos. De esta manera es el líder de la clasificación general.

📺 @Bu5Comunicacion pic.twitter.com/7SGMrZl8Ra — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 2, 2022

Vuelta Burgos, fuga a tre

La prima tappa della Vuelta Burgos ha proposto un percorso ondulato e caratterizzato dai due passaggi sulla breve salita all'Alto del Castillo di Burgos, una rampetta di un chilometro al 5-6%.

La corsa ha trovato subito tre coraggiosi attaccanti che sono partiti in fuga nelle fasi iniziali. A provarci sono stati tre spagnoli, Diego Pablo Sivilla, Jesus Ezquerra e Xabier Mikel Azparren.

Il gruppo ha controllato facilmente la situazione, pilotato a lungo dalla Quickstep di Davide Ballerini e dal Team Bahrain del campione in carica Mikel Landa.

L'accelerata data per avvicinarsi il primo passaggio all'Alto del Castillo ha portato il gruppo ad inghiottire i fuggitivi ad una ventina di chilometri dall'arrivo. Sulla salita è stato Raul Garcia a guadagnare qualche decina di metri. Subito dopo lo scollinamento Vincenzo Nibali ha provato a lanciare un contrattacco e a far sganciare un gruppetto, ma l'iniziativa è stata subito stoppata dal gruppo in lunga fila indiana.

Jai Hindley al quarto posto

La corsa è rimasta molto fluida per qualche chilometro, finché la Trek Segafredo ha rimesso ordine portandosi al comando. La EF ha poi preso il comando per approcciare la scalata finale, quella dell'arrivo, all'Alto del Castillo di Burgos. Ruben Guerreiro è scattato subito, ma non è riuscito a fare la differenza. È stata invece la seconda mossa, quella portata da Santiago Buitrago, a essere decisiva. Il colombiano del Team Bahrain ha sfruttato un rallentamento seguito allo scatto di Guerreiro per guadagnare qualche decina di metri. Buitrago è riuscito a difendere il suo vantaggio, andando così a conquistare la vittoria della prima tappa di questa Vuelta Burgos. Ad una manciata di metti, Guerreiro ha preceduto Geoghegan Hart, Hindley, Nibali e Kelderman.

La classifica ha confermato la difficoltà dell'arrivo, che pur senza pendenze eccessive ha spazzato via tutti gli uomini veloci e portato alla ribalta scalatori e corridori da classifica generale. Domani la Vuelta Burgos continua con la seconda tappa, su un percorso ondulato ma che potrebbe essere più favorevole ai velocisti come Gaviria, Trentin e Ballerini.