Con l’inizio del mese di agosto, nel mondo del Ciclismo si è aperto ufficialmente il mercato. In questi primi giorni si stanno susseguendo gli annunci sui cambi di squadra in vista del 2023, così come le voci sulle trattative ancora in corso. Tra le squadre più al centro dei movimenti ci sono due colossi come la UAE Emirates e la Ineos. La squadra diretta da Gianetti e Matxin Fernández sta cercando di rafforzarsi ancora attorno a Tadej Pogačar, mentre la Ineos ha molti big in scadenza di contratto.

UAE, il primo rinforzo è Tim Wellens

Le mosse di mercato della UAE Emirates sembrano volte alla ricerca di un miglior equilibrio tecnico della squadra.

Per il 2023 l’obiettivo sarà meno orientato alle volate, un settore che non sembra più così determinante, vista la necessità di indirizzare al meglio le energie verso Pogačar.

La UAE non rinnoverà il contratto di Fernando Gaviria, che ha vissuto un’avventura con più ombre che luci nel team mediorientale. Il velocista colombiano deve ancora definire il suo futuro, ma le voci del mercato lo indicano in cammino verso la TotalEnergies. Nella squadra francese, Gaviria troverebbe Peter Sagan, suo grande amico, con cui condivide anche lo stesso manager.

La UAE si indirizzerà essenzialmente su grandi giri e classiche, lasciando il settore degli sprint in mano al solo Pascal Ackermann. Per le classiche è stato ingaggiato Tim Wellens, alla ricerca di una nuova avventura dopo la lunga permanenza in Lotto Soudal.

Per rafforzare l’organico per i grandi giri non ci sono ancora notizie ufficiali, ma le voci indicano una trattativa con un grande nome, quello di Nairo Quintana. Il colombiano è in scadenza con la Arkea e Matxin Fernández gli avrebbe fatto una proposta interessante per portarlo alla UAE.

Ciclismo, la Ineos blinda Ganna

Un’altra corazzata del ciclismo professionistico, la Ineos, è invece alle prese con i tanti corridori in scadenza di contratto in questa fase del mercato.

Lo squadrone britannico ha compiuto una prima mossa con il rinnovo di Filippo Ganna, che in realtà era già sotto contratto fino al 2023. Il Campione del Mondo a cronometro e la Ineos hanno però sottoscritto un nuovo accordo che arriva al 2027. “È una cosa speciale far parte di questa squadra, avere questo livello di supporto è così importante” ha dichiarato Ganna nell’annuncio del rinnovo.

Al di là del rinnovo del campione piemontese, la Ineos deve fare i conti con diversi big in scadenza che starebbero prendendo altre strade. In attesa degli annunci ufficiali, sono date per certe le partenze di Dylan van Baarle verso la Jumbo-Visma, di Richard Carapaz e Andrey Amador verso la EF, e di Eddie Dunbar verso la BikeExchange. Anche Adam Yates potrebbe lasciare e tornare alla BikeExchange dal fratello Simon, mentre sul gioiellino Carlos Rodríguez avrebbe messo gli occhi la Movistar, che sta cercando di mettere le basi per il dopo Valverde.